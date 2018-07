Koppel uit Wilrijk dat aanslag plande in Frankrijk blijft in cel bvb

06 juli 2018

14u44

Bron: Belga 0 De raadkamer in Antwerpen heeft vandaag de aanhouding bevestigd van het paar van Iraanse origine uit Wilrijk, dat een aanslag zou willen plegen hebben op een conferentie in Frankrijk. De verdediging had om een uitstel gevraagd, omdat de twee verdachten niet naar het justitiepaleis waren overgebracht door de staking van de cipiers. De voorzitter van de raadkamer stond er op, de zaak te behandelen, ondanks bemiddeling door de stafhouder.

De advocaten hadden aangevoerd dat hun cliënten het recht hadden om in persoon aanwezig te zijn. "Het standpunt van mijn cliënt is dat hij erin geluisd werd. Hij wist niet dat hij met explosieven en een ontstekingsmechanisme rondreed. Hij had dat graag zelf willen toelichten. Het gaat hier per slot van rekening om bijzonder ernstige feiten, niet over de diefstal van een 'sacoche. Daarom vind ik het onbegrijpelijk dat hem het recht ontzegd werd om hier aanwezig te zijn", zei advocaat Ergun Top namens Amir S.

"De voorzitter van de raadkamer vond niet dat het recht van verdediging geschonden werd. Wij gaan nu met onze cliënten in de gevangenis overleggen of we in beroep gaan", aldus advocaat Ben Crosiers, die voor Nasimeh N. optreedt. Hij wilde niets kwijt over haar standpunt.

Terroristisch misdrijf

Het stel uit Wilrijk werd zaterdag tegengehouden in Sint-Pieters-Woluwe met 500 gram springstof en een ontstekingsmechanisme in hun auto. De twee dertigers zouden later die dag een aanslag willen plegen hebben op een conferentie van de Iraanse oppositiepartij MEK (de Moedjahedin-i-Chalq of Volksmoedjahedin) in Villepinte, nabij Parijs. Er werden daar 25.000 mensen verwacht, onder wie de conservatieve Amerikaanse ex-presidentskandidaat Newt Gingrich en de voormalige burgemeester van New York Rudy Giuliani.

Het duo werd aangehouden voor poging tot terroristische moord en het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Als ze in beroep gaan tegen de beslissing van de raadkamer, verschijnen ze binnen de vijftien dagen voor de kamer van inbeschuldigingstelling.

Medeplichtigen

Er volgden nog twee aanhoudingen in het onderzoek naar de veronderstelde verijdelde aanslag. Zo werd in Frankrijk Merhad A. opgepakt. De man van Iraanse origine wordt beschouwd als een vermoedelijke medeplichtige. In Duitsland werd Assadollah A. aangehouden, een Iraans diplomaat bij de Oostenrijkse ambassade in Wenen. Hij zou de opdrachtgever zijn geweest en zou het stel uit Wilrijk de springstof bezorgd hebben. België vraagt de uitlevering van beide verdachten.