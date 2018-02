Koppel uit Waregem slaat dochter (16) met riem in gezicht “omdat ze te westers is”

avh

14 februari 2018

12u36

Bron: Focus WTV 32 De politie van Waregem heeft een Tunesisch echtpaar opgepakt wegens huiselijk geweld. De vader (49) en moeder (39) zouden hun 16-jarige dochter zwaar mishandeld hebben omdat ze zich te westers gedroeg. Het meisje kreeg klappen in het gezicht met een riem en liep daarbij zware verwondingen op. Dat meldt Focus WTV.

De politie greep in na een hoogoplopende ruzie met de kinderen. De ouders gingen over tot zwaar geweld omdat hun dochters zich te westers gedroegen. Het koppel was van zelfs van plan om hun kinderen naar Tunesië terug te sturen.

De ouders verschijnen vrijdag voor de raadkamer. Het parket vraagt hun aanhouding. De kinderen van zestien, acht, drie en één jaar zijn intussen geplaatst.