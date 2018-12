Koppel uit Deurne vindt gedumpt konijntje tussen het huisvuil: “Dit is verschrikkelijk”

ADN

31 december 2018

13u28

Bron: ATV

7

En of Véronique en Warren uit Deurne grote ogen trokken toen ze tussen het huisvuil op de Luitenant Lippenslaan plots een konijntje zagen. Het konijn was in een kartonnen doos langs de straat gedumpt, maar had die kapotgebeten. En dus zat er plots een levend wit pluisbolletje tussen het afval te springen.