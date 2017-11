Koppel troggelt 465.000 euro af bij vijftien pastoors: tot 3,5 jaar cel Jurgen Eeckhout

16u28

Bron: Eigen berichtgeving 3 Thinkstock Het hof van beroep in Gent heeft een Kosovaars koppel uit Sint-Niklaas veroordeeld tot 3,5 jaar cel omdat ze vijftien pastoors over heel Vlaanderen hebben opgelicht voor een bedrag van maar liefst 465.000 euro.

Een van de slachtoffers had hen zelfs over een periode van vier jaar maar liefst 228.326,95 euro gegeven. Het koppel kwam met allerlei smoezen op de proppen. Zo hadden ze geld tekort voor de huur, facturen of de nieroperatie van een van de kindjes. Maar in feite leefden ze op erg grote voet.

In eerste aanleg had de man nog twee jaar cel - de helft met uitstel - en 6.000 euro boete gekregen, en moest hij 440.055 euro terugstorten. Daarnaast kreeg hij nog zes maanden cel en 1.200 euro omdat hij onwettig in ons land verbleef. In beroep werd de straf herleid naar 3,5 jaar effectief, 9.000 euro boete en een verbeurdverklaring van 415.000 euro. Zijn vrouw kreeg in eerste aanleg een jaar met uitstel en 3.000 euro boete. Zij moest toen 25.000 euro verbeurdverklaring terugstorten. In beroep is dat ook opgetrokken tot 18 maanden cel effectief en 3.500 euro boete. De verbeurdverklaring werd verdubbeld.

Het koppel is ondertussen uit elkaar. Hij verblijft in Kosovo terwijl zij in Duitsland met haar kinderen woont. Ze zijn onmiddellijk aangehouden.