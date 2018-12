Koppel staat terecht voor onvrijwillige doodslag op drie maanden oude baby: “Ze schudden de baby om hem wakker te krijgen” bvb

09 december 2018

14u31

Bron: Belga 1 Voor de correctionele rechtbank van Brussel start morgenochtend om 9 uur het proces van Barbara H. en haar partner Jonathan S. Zij staan terecht voor onvrijwillige doodslag, omdat ze de dood van Barbara's baby Angelo zouden hebben veroorzaakt. De drie maanden oude baby overleed op 2 januari 2015 aan het 'shaken baby syndrome'.

Het koppel moet zich verantwoorden voor slagen en verwondingen die onbedoeld tot de dood van Angelo hebben geleid. Het jongetje werd in de nacht van 19 op 20 november bewusteloos opgenomen in de spoedafdeling van het ziekenhuis. Moeder en stiefvader verklaarden dat de baby vaak last had van apneu tijdens zijn slaap en dat ze hem hadden geschud om hem wakker te krijgen. De baby lag enkele weken op de afdeling intensieve zorgen, maar stierf uiteindelijk aan zijn verwondingen.

Er werd beslist een autopsie uit te voeren. De wetsdokter stelde vast dat het jongetje was overleden aan het 'shaken baby syndrome'. Hij had ook verwondingen aan zijn armen, benen en zijn genitaliën die hij weken voor zijn ziekenhuisopname opliep.



Bij hun ondervraging bleek echter dat het stel geen verklaring kon geven voor de opgelopen verwondingen. De deskundige sloot evenwel niet uit dat de gebroken ribben van de jongen te wijten waren aan de reanimatiepogingen van de ouders.