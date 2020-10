Koppel raakt thuis besmet met malaria en sterft: “Uitzonderlijke, geïsoleerde situatie” LH

10 oktober 2020

10u44 116 Een koppel uit Kampenhout is twee weken geleden overleden aan de tropische ziekte malaria. Het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid en het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) onderzoeken de besmettingen. “Het gaat om een uitzonderlijke, geïsoleerde situatie”, zeiden ze op een persconferentie in de gemeente.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)

“Het echtpaar is met zekerheid overleden aan een tropische variant, de meest erge variant”, legt Joris Moonens, woordvoerder van het Agentschap Zorg & Gezondheid, uit. “Het is een variant die niet lang sluimert. De incubatietijd is zeven dagen. Het verloop is dus zeer snel, met fatale gevolgen.”



“Het echtpaar is niet op reis geweest en heeft geen bezoek gekregen van terugkerende reizigers. De enige aanneembare hypothese is de mug kwam van de luchthaven van Zaventem of Melsbroek, die een paar kilometer ver liggen van de woning van het koppel. Het lijkt ons de enige mogelijke verklaring dat de mug via een cargoruimte van een vliegtuig op de luchthaven terechtgekomen is en zo toevallig in de woning”, aldus Moonens nog.

Geen bijkomend gevaar

“Hier in Vlaanderen is er maar één geval geweest van een inheemse besmetting in 2014. Dit is een zeer uitzonderlijke gebeurtenis. Er is hier geen bijkomend gevaar. Mensen hoeven zich dus geen zorgen te maken. Mocht iemand anders al gestoken zijn, zou die persoon al lang ziek geweest zijn. Het zou niet ongemerkt voorbij gegaan zijn”, voegt Moonens er nog aan toe.



De besmettingen zijn vermoedelijk midden september gebeurd. Toen was het nog warm genoeg voor een exotische malariamug om tijdelijk te overleven. De mug zelf kan het koude weer van de voorbije weken niet overleven. Ze is dus zo goed als zeker dood.

Onderzoek naar soorten

Ook Wim Van Bortel, insectendeskundige van het Tropische Instituut sprak van een “lokale overdracht die zeer uitzonderlijk is”. “We gaan komende weken enerzijds in de woning levende en dode muggen zoeken en een val zetten met lokstof om na te gaan welke soorten muggen daar aanwezig zijn. Anderzijds starten we ook een buurtonderzoek om muggen en larven te zoeken. Daarvoor zullen broedplaatsen zoals boomholtes, vijvers en recipiënten die water kunnen bevatten, onderzocht worden.”

“Het is niet de bedoeling om de exotische mug te zoeken, ze is intussen reeds gestorven. We gaan wel bestuderen welke muggen in de buurt voorkomen. Sommige Anopheles-muggen kunnen mogelijk malaria overdragen. Dit is om lessen te trekken naar de toekomst. Het toont het belang aan van monitoring en het onderzoek naar de import van uitheemse muggen.”

Lees ook: Koppel uit Kampenhout raakt thuis besmet met malaria en sterft: “Het gaat om Afrikaanse variant” (+)