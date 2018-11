Koppel plundert grootmoeders spaargeld: 253.000 euro overgeschreven naar hun rekening Twee jaar cel mvdb

15 november 2018

18u57

Bron: Belga 0 De correctionele rechtbank van Leuven heeft een koppel veroordeeld tot twee jaar cel voor het plunderen van de bankrekening van hun grootmoeder die in een rusthuis verbleef. Het paar schreef ruim 253.000 euro van de spaarrekening van de grootmoeder naar de eigen zichtrekening over.

Dominique C. en Philippe L. behartigden sinds april 2013 vanuit Herent en Bertem de bankzaken van de grootmoeder. Op 2 mei 2016 stapte de moeder van L. naar de politie met het vermoeden dat haar zoon en schoondochter C. systematisch geld afhaalden van de rekening. Onderzoek bevestigde haar wantrouwen. Het koppel had tot december 2015 een bedrag van 253.417 euro van de spaarrekening van de grootmoeder overgeschreven naar de eigen zichtrekening.



De beklaagden maakten veelvuldig misbruik van de bankkaart van de grootmoeder en vervalsten doorlopend rekeninguittreksels. Het geld gebruikten ze voor de aankoop van diverse goederen in supermarkten, tankstations en nachtwinkels. De uitgave van zeker 119.643 euro konden ze onmogelijk verantwoorden.

“Zwakkere positie uitgebuit”

De rechtbank stelde dat de beklaagden de zwakkere positie van de grootmoeder hebben uitgebuit en er geen rekening mee hielden dat het om spaargeld ging om haar verblijf in het rusthuis te bekostigen. Toen de slachtoffers in de familie argwaan kregen, vervalsten ze documenten en maakten valse mailadressen aan om hun sporen te verbergen.

Dominique C. en Philippe L. werden beiden tot twee jaar effectieve gevangenisstraf veroordeeld. Ze moeten ook een schadevergoeding van 120.143 euro betalen.