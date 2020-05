Koppel pakt meteen koffers en vertrekt naar tweede verblijf aan de kust: “Het heeft lang genoeg geduurd” ADN

20 mei 2020

19u17

Bron: VTM NIEUWS 158 Hoewel er momenteel vooral nog veel verwarring heerst over het akkoord van de Veiligheidsraad om mensen weer toe te laten om naar hun tweede verblijf te gaan - met name over wannéér dit dan opnieuw kan - was de boodschap voor dit koppel duidelijk. Ze aarzelden dan ook geen seconde: inpakken en wegwezen.



“Wij mogen naar de kust”, vertelt Nick Deloof, terwijl hij zijn spullen in de auto zet. “Het heeft lang genoeg geduurd. We gaan genieten.”

Direct beginnen inpakken

Toen hij deze namiddag het nieuws hoorde dat het verbod op tweedeverblijvers wordt opgeheven - en dat “met onmiddellijke ingang” - begon hij samen met zijn vrouw Dorine direct de valiezen klaar te maken.



Het koppel blijkt voorbereid voor de trip naar hun tweede verblijf in Bredene. “We hebben vanalles mee van thuis. Patatjes, brood, zodat we niet veel naar de winkel moeten. Zodat iedereen content is.” En ook hun mondmaskers hebben ze mee voor als het nodig is.

Verwarring

Het was Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) die in het Vlaams Parlement de verlossende woorden sprak: “De Nationale Veiligheidsraad heeft een consensus bereikt over het opheffen van het verbod op tweedeverblijvers.” Volgens Jambon geldt die opheffing “met onmiddellijke ingang”.

Maar daarover bestaat nu dus wel verwarring. Premier Sophie Wilmès (MR) geeft namelijk nog geen precieze datum. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) gaat ervanuit dat de terugkeer naar de tweede verblijven “gefaseerd” zal gebeuren. Ze zegt niet hoe dat dan in zijn werk zou gaan.

Nick denkt er het zijne van. “Ik heb het gezien. Maar euh... Door de vingers zien zeker?” En weg zijn zij.

