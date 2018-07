Koppel net op tijd wakker: achterbouw volledig uitgebrand op vrijdag de 13de Koen Moreau

13 juli 2018

06u55 1 Voor Lieven Hendrickx en Annicq Heymans uit Erpe is vrijdag de dertiende al een echte ongeluksdag. Rond 4.30 uur werden ze wakker doordat de houten achterbouw van hun huis langs de Leedsesteenweg in brand stond. "We dachten eerst dat het aan het regenen was", vertellen ze.

De koffers stonden klaar om op reis te gaan en alle elektriciteit was afgekoppeld. Toch brak vanochtend brand uit in de houten achterbouw van Lieven en Annciq vlakbij benzinestation Gabriëls aan de Leedsesteenweg in Erpe. “Ik heb geen flauw idee hoe de brand kan ontstaan zijn, maar ik weet wel dat we veel geluk hadden en net op tijd wakker waren”, vertelt Lieven Hendrickx. De man werd door zijn echtgenote Annicq gewekt. “Ik was wakker geworden van het geknetter, maar dacht eerst dat het op het dak aan het regenen was. Doordat ik met een masker slaap, merkte ik de rook niet op”, aldus Annicq. Toen ze door het raam keek, besefte ze meteen hoe laat het was en maakte ze haar man wakker. “Een geluk, want doordat we vandaag op reis vertrekken had ik uitzonderlijk een slapertje genomen.” Het koppel ging naar buiten en verwittigde de brandweer.

Propere kleren

“Eerst had ik enkel mijn schoenen en handtas mee, maar in een reflex heb ik nadien onze reiskoffer nog meegenomen van aan onze achterdeur. Zo hadden we minstens nog propere kleren”, vertelt Annicq, duidelijk hevig aangedaan door de brand. De brandweerposten van Aalst en Lede konden niet vermijden dat de achterbouw, waarin de mazouttank stond, volledig uitbrandde. De aanpalende veranda, liep slechts lichte schade op en niemand raakte gewond. Of de brand ook de reisplannen in de war stuurt, was nog niet duidelijk. “Eerst even bekomen en dan zien we wel weer verder”, aldus het paar.