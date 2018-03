Koppel krijgt co-ouderschap over hondje: "Hopelijk denkt de rechter aan het belang van de chihuahua" Marco Mariotti en Stephanie Romans

30 maart 2018

00u00 0 De 6-jarige Luna krijgt co-ouderschap. Met die beslissing maakte een Maasmechelse vrederechter gisteren voor het eerst in zijn carrière een einde aan jarenlang getouwtrek over de voogdijregeling voor een... chihuahua.

Zes jaar geleden zagen Luna en Marcel* elkaar voor het eerst. Eigenlijk moest hij niet veel van haar hebben. "Een blond schoothondje van 1,2 kilo, dat past echt niet bij me", zegt hij. Maar zijn vriendin was nu eenmaal verliefd op de langharige chihuahua. En zoals dat dan gaat, ging Marcel overstag: Luna mocht mee naar huis. Toen de pup 3 was, gingen Marcel en Luna's bazinnetje uit elkaar. "In principe was het háár hondje, maar ze liet het bij mij. Mijn vriendin ging weer bij haar ouders wonen en ik woonde alleen."

Ze probeerden na de breuk een oplossing te zoeken. Tal van sms'jes en mailtjes gingen over en weer om het eens te raken over Luna's permanente thuis. "Uiteindelijk stelde mijn ex voor om het hondje naar haar oma te brengen, zodat ze het daar kon zien. Later stelde ze voor dat ik de hond om de week naar haar huis zou brengen. Dat zag ik niet zitten. Ofwel zou zij voor het hondje zorgen, ofwel ik, maar heen en weer rijden voor een hond? Dan zou ik nog steeds aan blijven mijn vorige relatie blijven hangen. Dat wou ik niet."

Aangetekende brief

Een jaar geleden, toen Luna al drie jaar bij Marcel woonde, viel de eerste aangetekende brief van een advocaat op de deurmat. Zijn ex wou de hond terug. "Als ze dat hondje nu in het begin gewoon had meegenomen, had ik er geen enkel probleem mee gehad. Ik heb het zo vaak aangeboden. Ik wilde Luna in eerste instantie niet eens hebben. Maar nu wil ik haar niet meer afgeven. Zo vanzelfsprekend is dat niet meer, nadat ik drie jaar alleen voor haar heb gezorgd."

De zaak eindigde voor de vrederechter. Die hakte dan maar - naar verluidt voor het eerst in zijn leven - de knoop door over het hoederecht over een dier. Om de twee weken moet Marcel de hond op vrijdagavond om 19 uur afzetten bij zijn ex. Twee weken later krijgt hij Luna op zondagavond 19 uur weer terug. "Ik kon m'n oren niet geloven", zegt Marcel. "De rechter doet net alsof de hond een kind is."

"Dit is inderdaad uitzonderlijk", zegt echtscheidingsadvocaat Jacques Tremmery, die niet betrokken is in deze zaak. "Ik zit inmiddels 53 jaar in de echtscheidingsadvocatuur en heb hooguit tien keer meegemaakt dat gescheiden koppels voor de rechter uitvechten wie de hond krijgt." Als koppels voor de rechter eindigen voor een huisdier is het wel altijd voor een hond, nooit voor katten, konijnen of kanaries. "De band met een hond is toch specialer", denkt Tremmery. "Als mijn vrouw en ik ooit zouden scheiden, zou ik onze Pyrenese berghond ook niet kunnen missen."

Prikkelbaar

Marcel vindt het ook maar niets om zijn hond elke maand twee weken te moeten missen. "Het klikt niet meer tussen mij en mijn ex. Zo vaak aan elkaars voordeur staan lijkt me geen gezonde situatie. Ook niet voor het hondje. Al jaren is ze het gewoon om bij mij te zijn, en dan heeft ze al wat gedragsproblemen."

Hondentherapeut Dany Grosemans beaamt dat. "Een hond is niet alleen gehecht aan zijn baasje, maar ook aan zijn huis. Elke twee weken in een andere omgeving wonen, dat begrijpt zo'n beest nog minder dan een kind", zegt hij. "Kleine honden zijn van nature prikkelbaar. Als ze zich ontheemd voelen, kunnen ze depressief, opstandig of agressief worden. Hopelijk heeft de rechter dit niet lichtzinnig beslist en aan het belang van de hond gedacht."

Marcel en zijn ex moeten de regeling tot en met juni volhouden. Daarna moeten de baasjes terug naar de vrederechter om de afspraken te evalueren. Op basis daarvan wordt de bezoekregeling eventueel aangepast.

*Marcel wil vanwege zijn werk niet met zijn echte naam in de krant. Daarom gaven we hem een schuilnaam.