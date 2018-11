Koppel krijgt bevel om sociale woning te verlaten en sticht brand: vrouw legt bekentenissen af ADN

13 november 2018

12u44

Bron: Belga 0 Een 33-jarige vrouw uit Maarkedal wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter omdat ze brand heeft gesticht in haar sociale huurwoning. Dit nadat ze met haar partner van de vrederechter het bevel had gekregen om het huis te verlaten. De vrouw heeft bekentenissen afgelegd.

Het koppel huurde het huis in de Rozenstraat in Maarkedal van de Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen. Maar omdat ze de huur niet betaalden, werd een procedure bij de vrederechter opgestart. De uitzetting ging normaal maandag gebeuren, maar het huis is nu onbewoonbaar.

De brand ontstond in de nacht van zondag op maandag. In dezelfde woning was er zaterdag ook al een kleine brand geweest. Het parket stelde deze keer een branddeskundige aan.



De tweede brand bleek zoals gedacht aangestoken, meldt het parket. "De bewoners van de woning, een man en een vrouw, werden beiden gearresteerd. De 33-jarige bewoonster, die de feiten intussen bekende, wordt voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Oudenaarde wegens opzettelijke brandstichting bij nacht in een bewoond pand.” Het parket vraagt haar aanhouding. De man mocht na verhoor beschikken.