Koppel dood teruggevonden in hun huis in Philippeville

avh

21 december 2018

22u14

Bron: Belga

0

Een bejaard koppel is dood teruggevonden in hun huis in Philippeville. Dat melden verschillende media vandaag, op basis van verklaringen van Marc Servais, substituut bij het parket in Namen. Volgens de eerste vaststellingen van de onderzoekers zou de man zijn vrouw gedood hebben, en vervolgens zelfmoord gepleegd hebben.