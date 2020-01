Koppel dat zes kinderen thuis achterliet overleden: ook lichaam van vrouw gevonden in Samber

Gisterenochtend werd in Farciennes een lichaam uit de Samber gehaald. Het parket van Charleroi bevestigt nu dat het gaat om Kauhsar Hussain, de vrouw van het koppel dat op 26 december spoorloos verdween in het Waalse Carnières. Haar lichaam lag al enkele dagen in het water. Het lichaam van haar man, Shujaat Yawary, werd twee weken geleden gevonden