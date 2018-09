Koppel dat onder meer Véronique De Kock oplichtte riskeert 37 maanden cel SVM

17 september 2018

16u44

Bron: Belga 0 Een vrouw en een man van Italiaanse komaf riskeren elk 37 maanden celstraf en een boete van 3.000 euro wegens oplichting. Een van de ruim twintig slachtoffers is Véronique De Kock. Het koppel runde de Vintage Store in Hasselt, een handel in tweedehandsspullen.

Beklaagden kregen dure handtassen van merken zoals Chanel en Gucci overhandigd met het oog op doorverkoop. De mensen, die hen de handtassen en andere dure spullen toevertrouwden, zagen echter nooit iets van hun centen. Het koppel verdween uiteindelijk met de noorderzon.

Op 22 december 2014 werd klacht neergelegd tegen het koppel. Aan de deur van de leeggehaalde winkel in de Dokter Willemsstraat in Hasselt hing een papier met twee telefoonnummers, maar die bleken inactief te zijn. Ze hadden ook hun Facebook-account verwijderd. Véronique De Kock had onder meer voor 17.000 euro aan handtassen in consignatie gegeven, ook zij werd om de tuin geleid.

Morele schadevergoeding

De Kock zelf heeft een webshop. De voormalige miss België werd in augustus 2014 gecontacteerd door de vrouw omdat die interesse had in handtassen. Naast de materiële schadepost vraagt De Kock via haar raadsman 1.500 euro morele schadevergoeding.

Volgens het openbare ministerie had het oplichterskoppel in de Hasseltse winkel ook namaakgoederen verkocht. Het parket vroeg een strenge bestraffing en vorderde daarom 37 maanden celstraf. De uitspraak volgt op 15 oktober.