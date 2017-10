Koppel berooft mannen tijdens seksdates kv

19u21

Bron: Belga 1 thinkstock Een koppel uit Kortessem heeft van de Tongerse strafrechter gevangenisstraffen van dertig maanden en achttien maanden (met uitstel) gekregen omdat ze mannen beroofden tijdens seksdates.

Het koppel leerde elkaar kennen in 2009 toen ze in een instelling verbleven en woonde sinds 2010 samen in een appartement in Kortessem. Zowel de 38-jarige vrouw als haar 43-jarige vriend plaatsten aan de lopende band advertenties op TMF Chat waarin de vrouw haar seksuele diensten aanbood. Mannen die op de advertenties ingingen moesten zich in de woonkamer uitkleden vooraleer de vrouw met de mannen naar de slaapkamer trok. Eens de mannen hun persoonlijke spullen achterlieten ging de vriend van de vrouw door de kleding, maakte de portefeuilles leeg en ging met de achtergelaten autosleutels op zoek naar de auto van de cliënten van zijn vriendin. Ook daar werden tal van zaken uit gestolen.

Lees ook Drie jaar en 6 maanden cel voor kinderpornoverzamelaar (24) uit Zaventem

Huiszoeking

Een man die het slachtoffer werd van het koppel belde in september vorig jaar na zijn date de politie die een huiszoeking bij het koppel uitvoerde. Niet alleen werden de gestolen voorwerpen van hun laatste slachtoffer gevonden maar ook de buit van vorige diefstallen, waaronder een gsm die in 2014 al gelinkt werd aan een dossier. Na de huiszoeking ging het koppel gewoon verder met het beroven van mannen die op seksdate kwamen.

Het OM kon het koppel linken aan elf dossiers van mannen die bestolen werden maar vermoedt dat er meer slachtoffers zijn die geen aangifte hebben gedaan uit schrik of schaamte.

Celstraf

Omdat de vriend van de vrouw niet aan zijn proefstuk toe was, en reeds verschillende veroordelingen had voor geweld, diefstal met braak en bedreigingen, is zijn straf effectief. De achttien maanden die de vrouw kreeg, werden met uitstel opgelegd op voorwaarde dat ze zich aan een aantal voorwaarden houdt.