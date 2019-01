Kopman van Forza Ninove is tevreden: “We verkochten sinds de verkiezingen 400 extra lidkaarten” AW

26 januari 2019

21u25

Bron: Belga 0 "We hebben sinds de lokale verkiezingen al vierhonderd extra lidkaarten verkocht en vanavond komen daar wellicht nog een vijftigtal bij." Dat zegt Guy D'haeseleer van Forza Ninove op het nieuwjaarsfeest van zijn partij. Forza telt nu vijftig procent meer leden dan voor de verkiezingen.

De lokale kopman wordt in zijn stad toegejuicht voor zijn lijsttrekkersplaats bij de komende Vlaamse verkiezingen, al vertelt hij er eerlijk bij dat hij er door zijn ziekte misschien niet het maximum uit zal kunnen halen.



"Ik had eigenlijk gedacht dat er gelatenheid zou zijn, nu we niet in de coalitie zitten, maar ik merk er niets van", zegt Guy D'haeseleer zaterdag voor aanvang van het nieuwjaarsfeest. "We kwamen drie procent tekort voor een volstrekte meerderheid en ik denk dat we die makkelijk zouden halen, mochten het nu verkiezingen zijn. Ik kom vooral veel mensen tegen die nooit nog op Open Vld willen stemmen, nu die partij in een linkse coalitie zit."

N-VA kop van Jut

Zaal De Linde in Ninove zat tegen 19 uur afgeladen vol voor de speech van de kopman, al zijn de pintjes vanaf nu betalend omwille van de sperperiode, waarschuwt hij op voorhand. Kop van Jut is N-VA, nog meer dan Open Vld. Het was N-VA'er Joost Arents die de coalitie aan een meerderheid hielp en zo Forza opnieuw tot de oppositie veroordeelde. "Joost, de rat, volgde het grote voorbeeld van zijn voorzitter, die in Antwerpen samenhokt met links", jut voorzitter Ilse Malfroot de Ninovieters op.

Cordon doorbreken

D’haeseleer noemt het doorbreken van het cordon in zijn speech de politieke missie voor de rest van zijn carrière. Hij wil er ook zijn campagne voor het Vlaams Parlement op focussen. "Ik had er zelf de voorkeur aan gegeven om in Ninove te blijven, maar Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken stond erop dat ik de Oost-Vlaamse lijst zou trekken", geeft hij later aan. "Mijn gezondheid speelt me parten en verhinderde me de afgelopen legislatuur vaak om naar Brussel te komen.”



D’haeseleer lijdt aan de ziekte van Ménière, een langdurige gehooraandoening waarbij men last heeft van oorsuizen en draaierigheid.