Koperdieven klimmen in hoogspanningsmasten en knippen aardingsdraden door: “Levensgevaarlijk” Meer dan twee kilometer kabels gestolen, Elia neemt maatregelen HAA

26 maart 2019

16u56

Bron: Belga 3 Hoogspanningsbeheerder Elia is opnieuw slachtoffer geworden van koperdieven. De daders gingen aan de haal met meer dan 2 kilometer kabels, meldt het bedrijf.

De diefstallen vonden vrijdag overdag en zondag in de vroege avond plaats in de gemeente Vaux-sur-Sûre, in de provincie Luxemburg. De koperdieven kropen daarbij in de hoogspanningsmasten en knipten aan beide kanten de aardingsdraden door. Die vallen dan naar beneden. "Levensgevaarlijk", klinkt het bij Elia.

Directe gevolgen voor de elektriciteitsvoorziening waren er niet, maar er is wel schade aan het hoogspanningsnet. De kosten voor het vervangen van de kabels lopen hoog op. Het is niet voor het eerst dat de hoogspanningsbeheerder slachtoffer is van koperdieven. Wel nieuw is dat de dieven nu ook overdag toeslaan.



Elia heeft een klacht ingediend en maatregelen genomen om de infrastructuur te beschermen, zoals het verhogen van het aantal inspectiepatrouilles.