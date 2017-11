Koperdiefstallen in dalende lijn

Redactie

08u35

0

PHOTO NEWS

Het aantal koperdiefstallen op het spoorwegnet blijft dalen. De schade bedroeg vorig jaar 750.000 euro. In 2015 was dat nog 1,1 miljoen euro. Opvallend is wel dat dagelijks twee treinen vertraging oplopen door koperdiefstal, schrijft De Zondag.