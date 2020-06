Koorzangers met mondmaskers en twee meter afstand tussen artiesten: nieuw basisprotocol Cultuur goedgekeurd JOBR

26 juni 2020

15u25

Bron: Belga 16 De Vlaamse minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) heeft donderdag de tweede versie van het basisprotocol Cultuur goedgekeurd. Risico-activiteiten, zoals zang, het bespelen van blaasinstrumenten en activiteiten met nauw fysiek contact, zijn nu mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Zo moeten de leden van koren een mondmasker dragen en twee meter afstand houden.

De nieuwe versie geldt voor fase 4 van het afbouwplan rond de coronamaatregelen en is van toepassing vanaf 1 juli. Op 3 juni besliste de Nationale Veiligheidsraad dat de cultuursector zijn activiteiten zonder publiek vanaf 8 juni terug mag hervatten. Dat moet zo veilig mogelijk gebeuren, zowel voor de gebruikers als voor het personeel. Hiervoor worden, zoals bepaald in de Nationale Veiligheidsraad, protocollen opgemaakt die de sector helpen om veilig op te starten.

De cultuursector is enorm divers, gaande van de professionele muzieksector tot de lokale harmonie, van circus en kermis tot de plaatselijke afdeling van Natuurpunt. Het is dus een enorme uitdaging om voor deze diverse sector een set met heldere en gedragen richtlijnen op te stellen. Daarom is er gekozen voor een basisprotocol, dat het basiskader vormt voor de niet-professionele cultuursector.

Mondmaskers voor koren

Voor alle activiteiten met zang en bij koren moeten bijvoorbeeld een aantal extra maatregelen genomen worden. Zo moeten muziekactiviteiten bij voorkeur buiten doorgaan en moet er steeds twee meter afstand gehouden worden tussen de artiesten. De leden van koren moeten altijd een mondmasker dragen. Ook daar is de twee meter afstand van toepassing.

Individuele zangers die naar elkaar toe zingen, doen dat met mondmaskers. Als contact tussen artiesten nodig is, wordt de contacttijd zo beperkt mogelijk gehouden. Bij een langdurige contacttijd moeten er extra maatregelen gelden zoals mondmaskers. Ook plexischermen kunnen ingezet worden om de afstand in te korten, maar mondmaskers moeten de voorkeur uitdragen.

Lees ook:

OVERZICHT. Dit heeft de Nationale Veiligheidsraad beslist en dit betekent het voor u

Evenementensector slaat noodkreet: “Tomorrowland en Rock Werchter zijn maar het topje van onze piramide” (+)