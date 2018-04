Koorddansers wagen zich 60 meter boven Ieperse grond LBR

07 april 2018

19u51

De vijftiende editie van De Gevleugelde Stad lokte zaterdag opnieuw veel volk naar Ieper. De deelnemende groepen zijn afkomstig uit Duitsland, Canada, Finland, maar ook uit eigen land. De Belgische groep 'Lyapunov' zorgde letterlijk en figuurlijk voor een hoogtepunt. De koorddansgroep Lyapunov waagden zich aan het wandelen op 60 meter hoogte tussen de toren van de Sint-Maartenskathedraal en die van het belfort van de Lakenhalle.

"Dat is 90 meter ver. Het is de langste afstand ooit in België tussen twee gebouwen", vertelt Johan Wuyts van Lyapunov. Het was onmiddellijk ook een recordpoging tijdens straattheaterfestival Gevleugelde Stad in Ieper. De aanwezigen keken met open mond en ingehouden adem. “De wind speelde ons wel even parten, maar we zijn uiteraard blij dat het gelukt is. De recordpoging was niet het belangrijkste. Het gaat ons ook om het spectaculaire en deze prachtige locatie. Zonder de Gevleugelde Stad zouden we dit niet kunnen doen. Voor het publiek is het indrukwekkend, maar ook voor ons is het fantastisch.”