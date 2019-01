Koopje voor nog geen 2 miljoen euro: abdijsite met kasteel met meer dan 24 kamers en gigantisch park LH

25 januari 2019

18u10 0 Op Finimmoweb, de verkoopsite voor onroerende goederen van de federale overheid, staat een opmerkelijk gebouw te koop: de voormalige abdij van Florival op een domein van bijna vier hectare. Het bijhorende kasteel is een prachtig staaltje neoklassieke architectuur met meer dan 24 kamers en verschillende bijgebouwen. Verkoopprijs: 1.950.000 euro, plus kosten. Er is wel nog wat opknapwerk nodig.

De voormalige abdij van Florival, op de taalgrens vlakbij Huldenberg in Vlaams-Brabant, staat al jaren leeg. Het gebouw deed vroeger dienst als opleidingscentrum voor de federale overheidsdienst (FOD) Binnenlandse zaken. Zo bevond zich de school van de civiele bescherming in het gebouw.

Het domein kent een rijke geschiedenis die teruggaat tot de 13de eeuw. De abdij van Florival werd in 1218 nabij Archennes gesticht en behoorde tot de orde van Citeaux. De abdij schonk haar naam aan het gehucht in Grez-Doiceau (Graven) waar het domein zich situeert. In 1796 werd de abdij opgegeven door de Franse revolutionairen.

De hele site is geklasseerd en bevat een kasteel in late neoklassieke stijl (1850), verschillende restanten van de voormalige abdij, een tuin en een park van bijna vier hectare. Er zijn ook ondergrondse keukenruimtes. Het onthaal wordt dan weer gekenmerkt door origineel parket, houtwerk en marmer. Op de tweede verdieping alleen al zijn er 24 individuele kamers.

En tot slot nog opvallend: de site die in totaal meer dan vier hectare groot is, ligt op amper 20 meter van het station van Florival.