Kooivechter krijgt 2 jaar cel voor terroriseren van ouders EB

17u50

Bron: Belga 0 Thinkstock Illustratiefoto. De Hasseltse correctionele rechtbank heeft een 23-jarige kooivechter veroordeeld tot 24 maanden celstraf en 400 euro boete wegens huiselijk geweld en agressie tegen zijn ouders. Hij gooide onder meer met een huistelefoon, een vuilnisbak, een spiegelkast en een vaas. Hij sloeg zijn moeder meermaals en hij viel zijn ouders lastig.

De feiten speelden zich in de maanden augustus en september af. De vrouw had verwondingen in het gezicht, hals, rug, benen en armen. De letsels werden vastgesteld door artsen op de spoedafdeling. Hij klopte 's avonds op de ruiten bij zijn vader en moeder en pakte hen hardhandig aan om geld te eisen.

Niet aan proefstuk

De man was niet aan zijn proefstuk, want in januari 2016 kreeg hij 24 maanden cel voor diefstallen met geweld en bedreiging. In de Hasseltse stationsbuurt viseerde hij minderjarigen, daklozen, alcohol- of drugsverslaafden om hen van hun geld of gsm te beroven.

Aan zijn ouders, die zich burgerlijke partij stelden, moet hij telkens 1 euro provisionele schadevergoeding en 90 euro rechtsplegingsvergoeding betalen. De rechtbank beval zijn onmiddellijke aanhouding.