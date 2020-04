Koninklijke Vlaamse Schouwburg annuleert alle voorstellingen van huidige theaterseizoen JG

09 april 2020

15u58

De Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS) annuleert al haar voorstellingen tot en met juni, dat betekent dat alle producties van het huidige theaterseizoen 2019-2020 afgelast worden. Artistiek Directeur Michael De Cock maakt het nieuws bekend via Twitter.

In eerste instantie werden alle voorstellingen tot 21 april geannuleerd, in navolging van de richtlijnen van de federale overheid. De KVS heeft nu evenwel beslist om proactief alle voorstellingen van het seizoen te annuleren en al uit te kijken naar het nieuwe seizoen 2020-2021. Het programma daarvan wordt binnenkort bekendgemaakt en start waarschijnlijk in september.

De regisseurs die hun voorstellingen en premières nu noodgedwongen afgelast zien worden, moeten niet meteen vrezen dat al hun harde werk verloren gaat. "In het volgende prachtige seizoen waar we nu al van dromen, plannen we de artiesten, die nu hun première in het water zagen vallen, opnieuw in en geven hen een spetterende première", zegt De Cock op Twitter.

Het gaat onder meer om Pitcho Womba Konga met ‘Fire Will Become Ashes But Not Now’, Lisbeth Gruwez met ‘Piano Works Debussy’, Moya Michael met ‘Coloured Swan 3: Harriet's Remix’ en ‘Mrs Dalloway’ van Carme Portaceli en Michael De Cock.

Na de lancering van het nieuwe seizoen 2020-2021 zal het publiek al meteen tickets kunnen bestellen. Doordat het nog steeds erg onzeker is hoe lang de coronacrisis nog zal duren en of die mogelijk opnieuw opflakkert, zorgt de KVS ervoor dat deze nieuwe tickets makkelijk omgeruild of terugbetaald kunnen worden.