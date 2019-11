Koninklijke Schenking stuurt bij: “Zo snel mogelijk en op proactieve wijze" informatie beschikbaar voor grote publiek De Croo: “Rekenhof heeft nooit opmerking gegeven over handelswijze van Koninklijke Schenking” SVM

28 november 2019

15u38

Bron: Belga 4 De Koninklijke Schenking gaat “zo snel mogelijk en op proactieve wijze” een maximum aan informatie ter beschikking stellen via het internet. Dat meldt de Schenking zelf. Vanmiddag verklaarde minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) in de Kamer ook dat het Rekenhof bij elke controle een clean sheet gegeven heeft. Wel vindt De Croo dat een instelling met zo'n prestige inspanningen moet doen om meer transparantie aan de dag te leggen.

Met het oog op het verbeteren van de kennis bij het grote publiek van de talrijke opdrachten van algemeen belang die de instelling uitvoert, zal de Koninklijke Schenking zo spoedig als mogelijk en op proactieve wijze werk maken van het ter beschikking stellen van een maximum aan informatie via internet”, luidt het in een persbericht. Na de ophef van gisteren vond vandaag een raad van bestuur plaats, die wel al gepland was. Na afloop beloofde de Koninklijke Schenking meer transparantie. “Op basis van de vele artikels die de voorbije dagen verschenen in de media, werd vastgesteld dat er blijkbaar misverstanden bestaan omtrent de instelling.”

De raad van bestuur herinnert er ook nog aan dat de werking van de Koninklijke Schenking elk jaar door het Rekenhof wordt gecontroleerd. Dat was ook de boodschap van minister De Croo tijdens het vragenuurtje in de Kamer. Hij kreeg vier vragen voorgeschoteld na onderzoek waaruit blijkt dat de instelling, waarvan De Croo voogdijminister is, een beroep doet op overheidsgeld terwijl dat wettelijk eigenlijk niet mag.

“Geen enkele opmerking”

De minister stelde dat zijn departement een beroep doet op het Rekenhof voor de controle op de Koninklijke Schenking. "Het Rekenhof heeft systematisch, bij elke controle, de Koninklijke Schenking een clean sheet gegeven. Geen enkele opmerking. Daar kunnen veel openbare instellingen enkel maar van dromen", zei De Croo.

Hij herinnerde eraan dat het Rekenhof ter beschikking staat van het parlement. “Dat is verplicht om jullie klaarheid te geven.”

Het klopt dat de instelling soms een beroep doet op overheidsgeld, zei De Croo. Dat gebeurt op basis van bilaterale akkoorden. “Maar in dat geval zijn er altijd twee partijen in het spel”, klonk het. Naast de Koninklijke Schenking zijn dat andere overheden of steden en gemeenten.

Vandenbroucke: “Nodig hen uit in de Kamer”

Barbara Pas (Vlaams Belang), Joris Vandenbroucke (sp.a), Jean-Marie Dedecker en Peter Buysrogge (N-VA) laakten net dat gebrek aan transparantie. Pas was niet onder de indruk van het antwoord van de minister. “Ze krijgen een clean sheet omdat het Rekenhof de gegevens van de Koninklijke Schenking niet krijgt”, stelde ze. Pas gaf de vorige regering -met N-VA aan boord- nog een veeg uit de pan omdat die ermee akkoord zou zijn gegaan bepaalde beveiligingskosten door te schuiven.

Voor Buysrogge en Vandenbroucke was het antwoord van de De Croo een aanzet om zelf aan de slag te gaan. Voor de N-VA’er moet er op korte termijn transparantie komen. De sp.a’er stelde voor om het Rekenhof en de raad van bestuur van de Koninklijke Schenking naar de Kamer uit te nodigen. “Als dan blijkt dat er iets niet klopt of onwettig is, kunnen we een stap verder zetten”, aldus Vandenbroucke.

Miljoenen euro’s

Het ongenoegen blijft groot, nu blijkt dat de Belgische belastingbetaler voor miljoenen euro’s mee betaalt aan het koninklijke patrimonium. Intussen is ook commotie ontstaan rond het park van Laken. Dat blijft gesloten, ook al kost het onderhoud jaarlijks één miljoen euro. “Het is de laatste plek waar de koninklijke familie enige privacy heeft”, klinkt het. N-VA-fractieleidster in het Brussels Parlement Cieltje Van Achter dringt naar aanleiding van de recente onthullingen aan op de dringende behandeling van haar resolutie om het kasteelpark toch open te stellen.

