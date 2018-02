Koninklijke primeur: prins Laurent mag in de Kamer pleiten tegen de inhouding van zijn dotatie IB

08 februari 2018

04u32

Bron: Belga 6 Een koninklijke primeur voor het parlement: de vraag van prins Laurent om te mogen pleiten tegen de inhouding van zijn dotatie, wordt gehonoreerd. Dat schrijven De Standaard, Het Nieuwsblad, Het Belang van Limburg en de Gazet van Antwerpen vandaag.

Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) tast momenteel de politieke fracties af naar een oplossing die prins Laurent moet toelaten om zich in de Kamer te verdedigen, klinkt het. In december besliste de regering om dit jaar een deel van de dotatie van de prins in te houden. De Kamer heeft daarbij het laatste woord. Maar in tegenstelling tot eerdere berichten wordt het geen formaliteit.

Parlementaire onschendbaarheid

Naar verluidt werkt Bracke op het spoor van een commissie Vervolgingen ad hoc. Die commissie, onder het voorzitterschap van Raf Terwingen (CD&V), komt samen als het gerecht parlementsleden wil vervolgen. Daarbij wordt eventueel de parlementaire onschendbaarheid opgeheven - niet dat prins Laurent over dergelijke onschendbaarheid beschikt, maar de werkwijze van de commissie laat de monseigneur zelf of zijn vertegenwoordiger toe om zich te verdedigen.