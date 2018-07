Koningsgezin in Belgische outfits bij Te Deum Gunter Van Stappen

21 juli 2018

12u05

Bron: VTM NIEUWS 2 Om 10 uur is de traditionele Te Deum-viering in de Brusselse Sint-Michiels en Sint-Goedelekathedraal begonnen, ter gelegenheid van de Belgische nationale feestdag. Ook het koningsgezin was aanwezig. En ze waren opvallend Belgisch gekleed.

Koning Filip, koningin Mathilde en hun vier kinderen hebben in de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathderaal het Te Deum bijgewoond. De religieuze ceremonie betekent het begin van de festiviteiten voor de nationale feestdag. Het vorstenpaar werd bij aankomst luid toegejuicht en nam na afloop van de plechtigheid ruim de tijd om het talrijk opgekomen publiek te begroeten. Koningin Mathilde deed dat in het gezelschap van kroonprinses Elisabeth, die ook op heel wat belangstelling mocht rekenen.

Het Te Deum werd bijgewoond door premier Michel en ministers Peeters, Reynders, Geens en Vandeput. Vooral de premier oogstte bij zijn aankomt applaus uit het publiek, dat rijendik op het voorplein van de kathedraal stond. Volgens de Brusselse politie ging het om zowat 500 mensen, van wie er verschillende met Belgische vlaggen zwaaiden en sommigen zelfs uitgedost waren in de nationale driekleur.

Prins Laurent zwijgt over juridische stappen

Prins Laurent volgde het Te Deum in Gent. Hij gaf er geen commentaar over de juridische stappen die hij gisteren heeft aangekondigd tegen de vermindering van zijn dotatie. Hij was samen met prinses Claire in Oost-Vlaanderen ontvangen in de Sint-Baafskathedraal.

De prins stapt naar de Raad van State tegen de beslissing van de Kamer om 15 procent van zijn dotatie in te trekken. Maar over die kwestie werd in Gent met geen woord gerept. De prins kwam rond 11 uur toe aan de Sint-Baafskathedraal, waar traditioneel koningsgezinde nieuwsgierigen een kijkje komen nemen. Militaire eenheden en een muziekkapel wachtten de prins op.

Prins Laurent vervulde de protocollaire verplichtingen, waarna de mis ter gelegenheid van de nationale feestdag van start ging. Die wordt opgedragen door de Gentse bisschop Luc Van Looy. De pers kon enkel de eerste minuten van de viering bijwonen.