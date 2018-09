Koningin Paola krijgt beroerte in Venetië sam PhG

26 september 2018

09u42

Bron: belga, eigen berichtgeving 111 Koningin Paola heeft vannacht een beroerte gehad in Venetië. Dat meldt de RTBF. De vrouw van koning Albert wordt vandaag nog naar ons land gerepatrieerd, laat het paleis weten.

Een beroerte is een aandoening waarbij de doorbloeding in de hersenen wordt verstoord. De gevolgen en de mate van herstel kunnen sterk verschillen van patiënt tot patiënt.



Over de toestand van de 81-jarige vorstin zijn nog geen details bekend. Het paleis bevestigt dat Paola een medisch probleem heeft, maar laat in het midden welk. De koningin zal vandaag nog naar ons land worden overgebracht om er medische onderzoeken te ondergaan.

Gezondheid

Het is niet zeker dat Paola naar de luchthaven van Melsbroek wordt gerepatrieerd. Toen de vorstin twee jaar geleden een wervelfractuur opliep bij een val op skivakantie, moest ze ook gerepatrieerd worden. Dat gebeurde toen door Touring. Mogelijk is haar situatie nu urgenter, waardoor een militair vliegtuig wordt ingezet om haar terug te brengen.



Paola moet het al enkele jaren rustiger aan doen wegens hartritmestoornissen en osteoporose, een aandoening die het risico op botbreuken verhoogt. Naast haar wervelfractuur liep de koningin in februari 2017 ook een breuk aan de heup op, waarvoor ze werd geopereerd in het Brusselse ziekenhuis Saint-Luc. In september 2015 werd ze ook even opgenomen in een Italiaans ziekenhuis met hartritmestoornissen.

Verjaardag

De 81-jarige Paola Ruffo di Calabria is de moeder van de huidige koning Filip, die in 2013 de troon besteeg toen zijn vader Albert II troonsafstand deed. Albert vervulde de rol van koning sinds 1993, toen zijn broer Boudewijn onverwachts overleed aan een hartstilstand. Albert werd eind april nog geopereerd aan zijn aortaklep.

Albert en Paola verbleven al een tijdje in Paola's geboorteland Italië en misten zo de herdenkingsmis voor Boudewijn. Ze vierden daar op 11 september Paola's verjaardag, en de koningin is ook een vaste bezoeker van de Biennale in Venetië, die nu loopt.

Het laatste officiële evenement dat het koningspaar bijwoonde, was de voordracht Eer en geweten van de journalistiek vandaag in Brussel in januari.