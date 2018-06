Koningin Mathilde pleit ervoor om strijd voor gelijke kansen voor vrouwen op te drijven bvb

05 juni 2018

14u41

Bron: Belga 0 Koningin Mathilde pleit ervoor om de strijd voor gelijke kansen voor mannen en vrouwen op te drijven. Mathilde is speciaal pleitbezorger van de Verenigde Naties (VN) voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Ze sprak vandaag op de openingsceremonie van de European Development Days, een tweedaagse bijeenkomst rond ontwikkeling, die de Europese Commissie jaarlijks organiseert.

Aan de European Development Days, dit jaar in Tour & Taxis in Brussel, nemen heel wat staatshoofden en ngo's deel. Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker opende de bijeenkomst vandaag, samen met koningin Mathilde en de Spaanse koningin Letizia.

In haar tussenkomst legde Mathilde onder meer de nadruk op het belang van mentale gezondheid, "een van de meest verwaarloosde aspecten van de globale gezondheid".

Gelijkheid tussen mannen en vrouwen is een van de thema's van de European Development Days dit jaar. "De strijd voor gelijke kansen tussen mannen en vrouwen en voor de bescherming van kwetsbare mensen verdient het om voortgezet en opgedreven te worden", zei Mathilde. Ze wees daarbij op het "groeiende bewustzijn rond de rol van Afrikaanse vrouwen in bemiddeling als middel tot preventie of vreedzame oplossing van conflicten". Dit voorbeeld toont hun "vaardigheden als vredebouwers in hun gemeenschap of regio".

De EU is de grootste publieke donor inzake ontwikkeling. Vorig jaar bedroeg het budget 75,7 miljard euro, zowat 2,4 procent minder dan het jaar voordien. Binnen de EU besteden enkel Denemarken, Luxemburg, het Verenigd Koninkrijk en Zweden 0,7 procent of meer van hun bruto binnenlands product (bbp) aan ontwikkeling.