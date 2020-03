Koningin Mathilde moedigt jongeren aan om te lezen tijdens coronacrisis

Redactie

25 maart 2020

12u28

Bron: Belga

Koningin Mathilde roept jongeren op om boeken te lezen in deze moeilijke tijd. Door het coronavirus zijn alle lessen afgeschaft en zitten heel veel kinderen thuis. De koningin richt zich in een videoboodschap rechtstreeks naar de jongeren: “Het is niet altijd gemakkelijk voor jullie of jullie ouders. De verveling slaat soms toe.”