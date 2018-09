Koningin Mathilde en de kinderen dragen helm op de fiets, koning Filip niet HR

16 september 2018

18u08

Koning Filip en koningin Mathilde zijn vandaag op Autoloze Zondag, samen met hun jongste kinderen prinses Eleonore en prins Emmanuel, met de fiets een uitstap gaan maken in Brussel. Opmerkelijk: de koninklijke familie draagt helmen op de fiets, maar de koning zelf niet.

Het dragen van een fietshelm is niet verplicht in België. Voor de veiligheid is het volgens de Fietsersbond wel aan te raden voor specifieke groepen zoals kinderen, ouderen en wielertoeristen.

Het vorstenpaar en hun jongste kinderen fietsten van het paleis in Laken naar de Ateliers des Tanneurs. Dat bedrijvencentrum ligt tussen de Zavel, het Vossenplein en het station van de Kapellekerk. Het Paleis gaf van de excursie ook enkele foto's vrij.

Fietser in levensgevaar

Tijdens de Autoloze Zondag in Brussel gebeurde ook een ongeval waarbij een fietser zwaargewond raakte. De 78-jarige man verkeert volgens de polirtie in levensgevaar. Hij kwam omstreeks 15.45 uur in de Franklinstraat in botsing met een lijnbus. De fietser en twee passagiers van de bus werden naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging. De buschauffeur is in shock en werd ook meegenomen naar het ziekenhuis, al was hij niet fysiek gewond.

De fietser zou plots naar links zijn uitgeweken, waarop de buschauffeur hem probeerde te ontwijken, maar dat lukte niet. Door het plots remmaneuver vielen twee inzittenden van de bus op de grond. Zij raakten daarbij gewond. Over hun toestand kon de woordvoerster van de MIVB geen details geven.