Koning ziet het helemaal zitten: "We zijn een bevoorrecht land"

De koning kijkt de toekomst positief tegemoet Ons land is stabiel en divers, onze economie vitaal en ons verenigingsleven rijk. "We zijn bevoorrecht", zei een optimistische koning Filip aan de gezagsdragers van het land.

De kersttoespraak is nog maar pas achter de rug of daar is de koning al met zijn nieuwjaarsbrief. Op de receptie voor de autoriteiten in het paleis klonk Filip positief. De economie doet het goed. Er zijn weliswaar meer dan 120.000 vacatures, maar ook nog eens drie keer zoveel werkzoekenden. We mogen niet op onze lauweren rusten, zegt de vorst. “Nu België en Europa opnieuw een krachtiger economische groei kennen, is het van wezenlijk belang dat niemand zich in de steek gelaten voelt. We blijven eraan hechten dat eenieder, op billijke wijze, de vruchten kan plukken van deze opleving. Daarbij verdient een betere afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bijzondere aandacht.”

Rijk verenigingsleven

België is een standvastig land en de mensen voelen zich betrokken bij elkaar. Ze komen voor elkaar op. Dat bleek afgelopen weekend nog eens uit de felle reacties op de racistische beledigingen aan het adres van de nieuwe Miss België. Dat soort momenten van samenhorigheid is ook de koning niet ontgaan. “België heeft een rijk verenigingsleven. Rondom ons zien we allemaal hoe onze landgenoten spontaan naar oplossingen zoeken en wanneer het nodig is, het heft in eigen handen nemen. Alles wat de cohesie tussen individuen en groepen bevordert, is van het allergrootste belang.”

De koning kijkt vol vertrouwen naar de toekomst. Hij gelooft dat ons land de grote uitdagingen het hoofd kan bieden: Trump, klimaatopwarming, robots. “Die uitdagingen zijn met name het gevolg van de verscherpte geopolitieke spanningen in de wereld, de opwarming van de aarde waar men niet meer naast kan kijken of de zeer diepgaande revolutie die de intrede van de artificiële intelligentie met zich brengt.”

En ja, er zijn dit jaar verkiezingen in ons land. Verwacht van het staatshoofd geen standpunt of mening daarover, die mag hij niet ventileren, maar hij verwees er in zijn toespraak toch naar. Ook verkiezingen dragen immers bij tot de stabiliteit. “Verkiezingen zijn natuurlijk belangrijke gebeurtenissen in het leven van ons land. Maar de democratie leeft niet alleen op en voor die momenten. Ze neemt een centrale plaats in in de ordening van onze maatschappij en zo draagt ze fundamenteel bij tot de stabiliteit van ons land. “ (PhG)