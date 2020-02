Koning verrast opnieuw: Sabine Laruelle (MR) en Patrick Dewael (Open Vld) aan zet ARA ADN

19 februari 2020

18u31 104 Nee, het is dan toch niet Alexander De Croo. Na een tumultueuze week van heen en weer vliegende verwijten tussen PS enerzijds en N-VA en CD&V anderzijds last koning Filip een adempauze in. Daarbij grijpt hij terug naar een recept van zijn vader en stuurt hij Kamervoorzitter Patrick Dewael (Open Vld) en Senaatsvoorzitter Sabine Laruelle (MR) het veld in. Op 9 maart moeten ze verslag uitbrengen.

De naam van Dewael circuleerde al enkele dagen, maar was nooit de voornaamste piste bij de onderhandelaars. Het werd vooral gezien als een wens van de Franstaligen, die als grote fans van Dewael te boek staan. Sabine Laruelle (MR) was elf jaar federaal minister van Middenstand, maar verliet in 2014 de politiek. In 2019 dook ze terug op, als lijsttrekker voor de MR in Namen. Nadien werd ze nipt verkozen tot Senaatsvoorzitter.

Concreet - of niet concreet, zo u wil - heeft de koning hen gevraagd om “de nodige politieke contacten te leggen met het oog op de vorming van een volwaardige regering”. Dat is exact dezelfde opdracht als koninklijk opdrachthouder Koen Geens (CD&V) destijds kreeg.



Dewael en Laruelle hebben de opdracht aanvaard en zullen ten laatste op 9 maart verslag uitbrengen bij de koning. Het is niet de eerste keer dat de koning de Kamervoorzitter en de Senaatsvoorzitter lanceert. In 2010 gaf koning Albert II een missie aan Kamervoorzitter André Flahaut (PS) en Danny Pieters (N-VA). Ze kregen toen de naam “olijk duo”. Zij moesten toen bemiddelen en het vertrouwen herstellen, net wat er nu ook moet gebeuren.

Consultatieronde

Eerder vandaag kwam er een einde aan de consultatieronde van koning Filip, die op zoek moest naar nieuwe pistes nadat Geens eind vorige week zijn opdracht had teruggegeven. Paul Magnette (PS), François De Smet (Défi), Joachim Coens (CD&V) en Gwendolyn Rutten (Open Vld) kwamen op audiëntie.

Lees ook: TIJDLIJN. 269 dagen na de verkiezingen: weet u nog wie de koning de voorbije maanden het veld instuurde?