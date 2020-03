Koning verlengt opdracht van Dewael en Laruelle: “Vorm nu snel een regering” TT

09 maart 2020

15u42

Bron: Belga 16 Koning Filip heeft de opdracht van informateurs Patrick Dewael en Sabine Laruelle verlengd tot 16 maart. Dan brengt het duo zijn eindverslag uit op het paleis. De informateurs moeten verder de nodige initiatieven nemen om snel een regering te vormen. “De dringende problemen waarmee ons land geconfronteerd wordt, moeten aangepakt worden”, klinkt het.

De koning stuurde op 19 februari de voorzitters van Kamer en Senaat het veld in. Hun opdracht was de nodige politieke contacten te leggen met het oog op de vorming van een federale regering. In de eerste plaats moest hun aanstelling even de gemoederen laten bedaren, nadat Koen Geens (CD&V) zijn opdracht had teruggegeven. Geens smeet de handdoek in de ring na het definitieve njet van PS-voorzitter Paul Magnette tegen een regering met N-VA - de zogenaamde “ezelsstamp”. Dat ze toen een langere periode aan zet kwamen, leek erop te wijzen dat ze de gemoederen moesten laten bedaren.

Dewael en Laruelle voerden verschillende gesprekken met de partijvoorzitters en hoopten liberalen, socialisten, groenen en CD&V -een Vivaldicoalitie, dus zonder N-VA- rond de tafel te krijgen. CD&V houdt die boot echter af. De partij zegt al maanden dat er een regering moet komen met een meerderheid aan Vlaamse zijde, dus met N-VA aan boord.

Het paleis heeft nu de opdracht van de informateurs verlengd. Ten laatste volgende week maandag trekken ze opnieuw naar de koning om er hun eindverslag uit te brengen. Het is onduidelijk welke richting ze zullen inslaan. Geen van beide politici legde achteraf immers verklaringen af.

Interne bevraging

CD&V herhaalde vanochtend, na een bevraging bij de eigen leden, dat de federale regering een meerderheid moet hebben langs Vlaamse kant en dat N-VA de kans moet krijgen "volwaardig te participeren aan de vorming van een federale regering". Gisteren suggereerde N-VA-voorzitter Bart De Wever opnieuw om de deelstaten aan zet te laten.

PS-kopstuk Elio Di Rupo wil zich voorlopig niet uitspreken over die piste of over de houding bij CD&V. "Laat de informateurs en de koning hun werk doen", zo zei hij voor aanvang van het Overlegcomité over het coronavirus.

Op dat Overlegcomité was ook Vlaams minister-president Jan Jambon uitgenodigd. Hij toonde zich wel tevreden over de houding van CD&V. "Ik had dat wel verwacht van de CD&V-leden, dat zijn doorgaans verstandige mensen", aldus Jambon.

Groen pleit voluit voor Vivaldi

Groen-voorzitter Meyrem Almaci pleit in een persbericht ondertussen voluit voor de Vivaldi-optie. “Dit is geen ernstige manier van werken,” zegt Almaci. “Ik doe een oproep tot ernst en sérieux van de politieke klasse. Iedereen beseft dat er geen gemakkelijke oplossingen zijn, maar in het belang van de gezondheidstoestand van onze burgers, onze economie, ons klimaat is de situatie dringend. Elke dag dat er geen regering is, is een verloren dag voor elke burger in dit land.”

Almaci: “De paars-gele piste werd acht maanden lang zonder resultaat geprobeerd, de andere optie werd nauwelijks verkend. Groen vraagt van de andere partijen op zijn minst een inspanningsverbintenis. Na negen maanden is het voor ons land noodzakelijk dat er een regering komt.

“Coalitie van deelstaten niet werkbaar”

“Een coalitie met liberalen, socialisten, christendemocraten en groenen vertegenwoordigt meer dan 49 procent van de Vlamingen en heeft een meerderheid in heel het land”, zo stelt Groen nog. “Een coalitie van de deelstaten is niet werkbaar: ze negeert de realiteit van Brussel en is inhoudelijk niet coherent. Stilstand leidt vandaag tot achteruitgang. Het begrotingstekort is nu al 12 miljard euro.”

“De resultaten van de verkiezingen gaan niet veranderen: interne of externe peilingen brengen daarin geen verandering. Partijen die manifest elke oplossingsgerichte optie blokkeren, beseffen best dat ze met de toekomst van ons land spelen.”