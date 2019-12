Koning stuurt voorzitters Coens (CD&V) en Bouchez (MR) veld in als informateurs: “Paars-groen hopelijk van de baan” AVH ARA IVDE

10 december 2019

19u01 60 Kersverse partijvoorzitters Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR) zijn door de koning ontvangen op het paleis. Tot 20 december zijn zij aangesteld als informateurs. De twee kunnen opnieuw en geloofwaardig beide verkennen: een paars-groene regering én een paars-gele met N-VA. De informateurs zullen “alle pistes onderzoeken”. Dat valt te horen bij CD&V. N-VA-voorzitter Bart De Wever hoopt dat de paars-groene piste nu van de baan is.

Bouchez, MR-voorzitter sinds 29 november, werd gisteren als eerste ontvangen door de koning, na het ontslag van informateur Magnette. Coens, pas sinds vrijdag voorzitter van CD&V, kwam vanmorgen aan bod. Nu worden de twee pas verkozen voorzitters het veld ingestuurd als informateurs.

De verklaring daarvoor? Na een maand Paul Magnette (PS) vonden verschillende, ook franstalige partijen dat het aan een Vlaming was om een poging te doen de formatie recht te trekken. Het is aan Vlaamse kant dat het immers strop zit. Koen Geens leek dan een logische keuze. Hij kan geloofwaardig zowel de paars-groene als de paars-gele piste verkennen. Zo laat de koning geen voorkeur blijken en houdt hij meer opties levend, dan dat hij De Wever aan zet zou laten.

Maar Open Vld zag dat niet zitten. Als Geens aan zet zou komen, dan zou hij wel eens formateur en premier kunnen worden. Ook voor Rutten zelf was het ook nog te vroeg; de verdeeldheid binnen haar partij is nog te groot. Patrick Dewael het veld insturen als verkenner zou de bal ook al te veel in het blauwe kamp leggen. Dat zou nadien de weg vrijmaken voor Rutten als formateur. Maar daar is CD&V dan weer niet zo happig op.

Gulden middenweg

Nu de koning het duo Coens-Bouchez het veld instuurt, komt hij tegemoet aan de verzuchtingen van beide partijen. Het is de gulden middenweg. Zowel Bouchez als Coens kunnen geloofwaardig beide pistes verkennen. Coens pleitte openlijk om N-VA aan zet te laten komen en Bouchez heeft ook geen probleem met N-VA, al zei hij gisteren wel dat het werk van de informateur (Paul Magnette, red.) niet zomaar weggegooid mag worden.

Frisse blik

Dat ze weinig ervaring hebben op dat vlak, deert de koning niet. Hij kiest bewust voor een duo met een frisse blik, en vooral: geen te zwaar politiek verleden dat voor moeilijkheden of spanning zouden kunnen zorgen. Ze zijn met andere woorden nog vrij neutraal, en hebben nooit iemand uitgesloten. Ook belangrijk: geen van beide heeft de ambitie om premier te worden, waardoor de vraag wie de 16 krijgt geen schaduw zal werpen over de onderhandelingen. Dat dreigde wel te gebeuren als bijvoorbeeld Koen Geens of Gwendolyn Rutten het veld werd ingestuurd.

HLN-editorialist Jan Segers reageert scherp op de aanstelling van Coen en Bouchez: “De koning benoemt twee niet verkozen burgers tot informateur. Leve de particratie.”

Koning benoemt twee niet verkozen burgers tot informateur. Leve de particratie. jan segers(@ jshln) link

De Wever: “Paars-groen hopelijk van de baan”

“Met aanstelling van Coens en Bouchez is paars-groene piste hopelijk van de baan”, zegt Bart De Wever in eerste reactie.