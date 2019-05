Koning stuurt nog niemand het veld in

29 mei 2019

07u20

Koning Filip stuurt vanavond nog niemand het veld in. Het staatshoofd heeft het paleis intussen verlaten. Daarmee zit dag drie na de verkiezingen er stilaan op, de dag waarop Tom Van Grieken, als voorzitter van een extreemrechtse partij, voor de allereerste keer langsging bij de koning. In de namiddag ging de Vlaams Belang-voorzitter ook op de koffie bij N-VA-voorzitter Bart De Wever. De leider van de Vlaamse formatie kreeg vandaag ook Open Vld, CD&V en zijn eigen partij N-VA op bezoek. De beginnende verkennende gesprekken voor nieuwe regeringen op federaal, Vlaams, Waals en Brussels vlak komen stilaan op kruissnelheid. We sluiten deze liveblog voor vandaag af, herlees hieronder alle ontwikkelingen.