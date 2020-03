Koning spreekt straks Belgen toe over coronavirus mvdb

16 maart 2020

18u30 0 Koning Filip spreekt straks om 19 uur de Belgische bevolking toe over het coronavirus, meldt het Paleis.

Een tv-toespraak van de vorst - los van de jaarlijkse kerstbooodschap om - is uiterst uitzonderlijk te noemen, maar is gezien de ernst van de situatie perfect verklaarbaar.

Eerder op de dag belastte de koning Sophie Wilmès (MR) al met de vorming van een regering. De koning had eerst al Patrick Dewael (Open Vld) en Sabine Laruelle (MR) in audiëntie ontvangen. Uit hun eindverslag als koninkijk opdrachthouders “blijkt dat de ontslagnemende regering over voldoende steun geniet in het parlement om de dringende problemen waaraan ons land het hoofd moet bieden verder aan te pakken”, luidde het in een mededeling van het Paleis.