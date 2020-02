Koning rondt vandaag consultaties af: wie volgt Koen Geens op? Redactie

19 februari 2020

07u23

Bron: Belga 2 Koning Filip rondt vanmiddag een nieuw rondje consultaties met de partijvoorzitters af. Wellicht komt hij daarna met een opvolger voor Koen Geens (CD&V) op de proppen, ruim 270 dagen na de verkiezingen.

Nadat PS-voorzitter Paul Magnette de federale formatie vlak voor het weekend terug naar af stuurde, startte koning Filip maandag terug met consultaties van de partijvoorzitters. Maandag gingen achtereenvolgens cdH-voorzitter Maxime Prévot, Groen-kopvrouw Meyrem Almaci en N-VA-voorzitter Bart De Wever op audiëntie. Dinsdag was het de beurt aan Conner Rousseau van sp.a, MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez en het Ecolo-voorzittersduo Rajae Maouane en Jean-Marc Nollet.

Vandaag ziet koning Filip nog de drie overblijvers: PS-voorzitter Paul Magnette, François Desmet van DéFI, CD&V-kopman Joachim Coens en Gwendolyn Rutten van Open Vld. Wellicht stelt het paleis daarna een opvolger voor koninklijk opdrachthouder Koen Geens (CD&V) aan.

Muurvast

Die opvolger wacht een aartsmoeilijke opdracht. Acht maanden na de verkiezingen zijn de relaties tussen verschillende tenoren in de formatie op zijn zachtst gezegd onderkoeld. De paars-gele piste lijkt na de sortie van Paul Magnette dood en begraven, maar ook de paars-groene coalitie aangevuld met CD&V - het enige realistische alternatief - is geen evidentie. Zo blijft CD&V-voorzitter Joachim Coens vasthouden aan een regering met een Vlaamse meerderheid, en dus met N-VA, en roept de N-VA op tot een "front van de Vlaamse partijen" tegen het "dictaat van de PS".

Ook de piste van een soort noodregering, of op zijn minst een noodbegroting, circuleert al een tijdje. Een tijdelijke meerderheid zou zo een verdere ontsporing van de financiën kunnen voorkomen, maar ook daar is natuurlijk een meerderheid voor nodig. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez noemde dat idee na zijn consultatie bij de koning al "denkbeeldig". "Als je een akkoord hebt over een begroting, heb je een akkoord over iets dat breder gaat", klonk het.

Open Vld aan zet?

Intussen wordt druk gespeculeerd over wie de koning straks het veld instuurt. N-VA-voorzitter Bart De Wever solliciteerde een tijdje geleden al openlijk naar een opdracht, maar dat lijkt na de demarche van Magnette eerder onwaarschijnlijk. Ook de naam van premier ad-interim Sophie Wilmès circuleert, maar Bouchez zei daar al over dat het geen goed idee zou zijn om de premier te "gijzelen".

Volgens waarnemers is de kans groot dat de eer dit keer naar een Open Vld'er gaat, wellicht Kamervoorzitter Patrick Dewael of vicepremier Alexander De Croo. De Vlaamse liberalen kwamen nog niet aan zet en moeten stilaan kleur bekennen. De kopstukken sloegen de deur voor een nieuwe poging tot paars-groen-plus de afgelopen dagen nog niet dicht, al neigde de eerdere nota van Paul Magnette, die eind vorig jaar even informateur was, voor hen wel te veel naar links. "Een centrumnota is een veel aanvaardbaarder verhaal dan een nota-Magnette", zei kandidaat-voorzitter Egbert Lachaert afgelopen weekend nog.

De nieuwe missionaris van het paleis zal in elk geval eerst moeten proberen het vertrouwen tussen de verschillende partijen aan tafel te herstellen. Geen enkele partij, op Vlaams Belang na, pleit openlijk voor nieuwe verkiezingen, maar die piste is verre van uitgesloten. Die stembusgang zou grotendeels over de toekomst van het land gaan: het communautaire thema kwam de afgelopen weken en maanden opnieuw prominent op het voorplan.

