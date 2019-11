Koning rondt consultaties partijvoorzitters af en beraadt zich over volgende stap

05 november 2019

Koning Filip heeft zijn consultaties van de partijvoorzitters vanmiddag afgerond. Die nieuwe ronde moet dienen om de federale regeringsonderhandelingen opnieuw vlot te trekken. Ook de groene partijen werden nu toch uitgenodigd. Het staatshoofd heeft daarmee alle onderhandelaars ontvangen van de partijen die in aanmerking komen voor een paars-gele of paars-groene regering. Het is nog onduidelijk wat de volgende stap wordt.