Koning rekt tijd met nieuwe consultatie van partijvoorzitters, De Wever betreurt dat "moed ontbreekt om eindeloze carrousel te stoppen"

17 augustus 2020

08u53

Bron: Belga 88 Koning Filip houdt het ontslag van de preformateurs zoals verwacht in beraad. Bart De Wever en Paul Magnette brachten dertig minuten in het Paleis door om hun eindverslag af te leveren. De N-VA-voorzitter postte nadien een filmpje op zijn Twitterprofiel. “ Gezien de ongeziene economische en sociale uitdagingen betreur ik enorm dat vandaag alsnog de moed ontbreekt om de eindeloze carrousel van formatierondes eindelijk te stoppen. Persoonlijk ben ik overtuigd dat een sterk regeerakkoord kon gesloten worden”, klinkt het daar.



De koning zal nu consultaties aanvatten met verschillende partijvoorzitters. Joachim Coens (CD&V) is om 14 uur aangekomen op het Paleis, daarna was het de beurt aan Conner Rousseau. De sp.a-voorzitter was de enige die kort reageerde. “Er zijn enorme inspanningen gebeurd. Het zou heel jammer zijn om nu terug van nul te herbeginnen. Dat krijg je niet uitgelegd aan de mensen.” Om 16 uur volgde ook nog telefonisch onderhoud met Maxime Prévot, de cdH-voorzitter verblijft in het buitenland.

De liberale partijvoorzitters Egbert Lachaert (Open Vld) en Georges-Louis Bouchez (MR) komen morgen om 9 en 10 uur langs. Nadien is het de beurt aan de groene voorzitters Jean-Marc Nollet en Rajae Maouane (Ecolo), hun Vlaamse collega Meyrem Almaci (Groen) volgt om 12 uur. Een uur later sluit DéFI-voorzitter François De Smet het rijtje af.

Dit hele schimmenspel is een manier om even tijd te winnen. Als de koning voelt dat de brokken nog gelijmd kunnen worden, kan het dat hij De Wever en Magnette toch nog opnieuw in het mijnenveld stuurt.

Daarnaast circuleren de namen van Jean-Marc Nollet (Ecolo) en Egbert Lachaert (Open Vld), maar die laatste staat daar niet voor te springen. “Het is niet zo dat er nu sowieso een coalitie met groenen en liberalen gevormd gaat worden”, aldus Lachaert. Ook premier Sophie Wilmès (MR) wordt genoemd, maar die kans lijkt eerder klein. In het verleden kon ze al met betere kaarten in het veld gestuurd worden, terwijl ze nu de totale impasse erft.

Plan B

Lachaert liet in ‘De Standaard’ optekenen dat er naast paars-geel een plan B rijpt, namelijk de huidige regering versterken. “Lukt dat niet, dan moeten er verkiezingen komen. Ergens in 2021, zodra de coronacrisis het toelaat.” MR-ondervoorzitter Jean-Luc Crucke voegde er in ‘De Ochtend’ aan toe dat verkiezingen een optie zijn als er op 17 september geen meerderheid is.

Zijn baas Georges-Louis Bouchez wil daar echter niets van weten. “De MR heeft -in tegenstelling tot wat enkele Vlaamse kranten beweren- nooit nieuwe verkiezingen geëist”, klinkt het in een tweet. “Wij zoeken verder mee naar een parlementaire meerderheid. Al de rest zijn louter roddels en streken. Samen voor een sterk België.”

De @MR_officiel heeft - in tegenstelling tot wat enkele Vlaamse kranten beweren - nooit nieuwe verkiezingen geëist. Wij zoeken verder mee naar een parlementaire meerderheid. Al de rest zijn louter roddels en streken. Samen voor een sterk België ! 🇧🇪 #VoorzitterMR #begov Georges-L BOUCHEZ(@ GLBouchez) link

De Wever: “Akkoord was niet te nemen of te laten”

De Wever pakte op zijn Twitterprofiel dan weer uit met een boodschap voor zijn kiezers. “We staan aan de vooravond van bijzonder moeilijke weken en maanden”, klonk het. “Duizenden ondernemers vechten voor het overleven van hun zaak, het inkomen van tienduizenden gezinnen staat op het spel. In deze omstandigheden heb ik samen met PS-voorzitter Paul Magnette een opdracht aanvaard om een regering te maken rond de twee grootste partijen aan weerskanten van de taalgrens. Het akkoord was voor niemand te nemen of te laten, maar het bood een stevige basis en dus een grote kans op succes.”

Volgens De Wever was er overeenstemming over een “duidelijke verlaging van de belastingen” en een “geleidelijke verhoging van de pensioenen”. De klimaatinspanningen en de energiebevoorrading zouden “bestendigd” worden door de nucleaire capaciteit te verlengen.

Het basisakkoord zou volgens de N-VA-voorzitter ook de deur openzetten voor een “grondige institutionele hervorming”. “Eens te meer maakte de coronacrisis immers duidelijk hoe inefficient dit land is. Op federaal niveau is bestuur in lopende zaken een normale gang van zaken geworden. Dat moet stoppen”, betoogt hij.



“Oplossing torpederen is makkelijker”

“We hadden nog één partij nodig”, klinkt het. “Eén enkele om een volwaardige meerderheidsregering te vormen. Een regering van beperkte duur, maar met een duidelijk en sterk programma waarin elke partij telt en op het vertrouwen van de anderen kan rekenen. Gezien de uitdagingen die we moeten trotseren en de grote problemen die snel op ons afkomen, betreur ik enorm dat alsnog de moed ontbreekt om de carrousel van formatierondes eindelijk te stoppen. Ik weet dat een akkoord maken veel moeilijker is dan een oplossing torpederen of dan roepen langs de zijlijn. Daarom dank ik iedereen die zijn nek heeft durven uitsteken. Het is niet duidelijk wat de onmiddellijke toekomst nu zal brengen.”

Verrassende zet

Vorige week donderdag zorgden liberalen en groenen voor een verrassing door samen te communiceren over de preformatie. Open Vld, MR, Groen en Ecolo vroegen de twee preformateurs om snel duidelijkheid te verschaffen over de coalitie die ze verkiezen. De Wever en Magnette hadden al hun 'bubbel van vijf' (met N-VA, PS, sp.a, CD&V en cdH) maar zochten nog een zesde partij om aan een meerderheid te geraken. Zowel de liberalen als de groenen toonden zich bezorgd over de inhoud van het project waar De Wever en Magnette aan werkten, maar weigerden zich ook tegen elkaar te laten uitspelen. Dat zowel Open Vld en MR als Groen en Ecolo zich aan elkaar vastklikten, maakte het er voor de preformateurs alleen maar moeilijker op.

De voorzitter van @de_NVA, de heer @Bart_DeWever, en de voorzitter van @PSofficiel, @PaulMagnette, worden in audiëntie ontvangen in het Paleis te Brussel.#BelgianRoyalPalace #MonarchieBe pic.twitter.com/NzuHiTNbJO Belgian Royal Palace(@ MonarchieBe) link

Na een korte, moeilijke vergadering met de liberalen kwam vrijdagmiddag dan het nieuws dat De Wever en Magnette hun opdracht terug willen geven aan de koning. In hun entourage werden vooral de liberalen met de vinger gewezen. “De voorzitters van N-VA en PS hebben moeten vaststellen dat de liberalen niet over de inhoud wilden praten. Er diende volgens hen eerst een keuze gemaakt te worden over de samenstelling van de regering", luidde het. "Met de groenen lukte dat wel. Met hen is meer dan zes uur gesproken de voorbije dagen, met de liberalen nauwelijks zestig minuten."

Het is niet duidelijk of er tijdens het weekend nog overleg gepleegd werd. Van formele contacten was alvast geen sprake, luidde het gisteren bij een bron. Een andere hield het bij "niet veel beweging".

