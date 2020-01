Koning ontheft Coens en Bouchez van hun informatie-opdracht. Komt De Wever aan zet? Of Koen Geens? Astrid Roelandt

31 januari 2020

18u37 84 Informateurs Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR) zijn zonet uit hun functie ontheven. De twee brachten een eindverslag uit bij de koning, die een einde stelde aan hun informateursopdracht. Mogelijk komt De Wever nu aan zet, al circuleert ook de naam van vicepremier Koen Geens.

Coens en Bouchez werden normaal gezien pas volgende week dinsdag op het Paleis verwacht, nadat hun missie enkele dagen geleden met een week verlengd werd. Het is de eerste keer dat de koning een informateursduo ineens optrommelt nog voor het einde van hun missie.

Vandaag verscheen in Le Soir en De Standaard dat PS-voorzitter Paul Magnette mogelijk wel bereid zou zijn om het veld ingestuurd te worden samen met N-VA-voorzitter De Wever. Kortstondig, om de paars-gele piste definitief af te serveren, maar Magnette zou nu toch geweigerd hebben, waardoor de informateurs geen reden meer zagen om nog door te gaan. De vraag is of het Paleis nu De Wever alleen het veld in zal sturen.

De heren @joachimcoens en @GLBouchez, informateurs, worden in audiëntie ontvangen in het Paleis te Brussel#BelgianRoyalPalace #MonarchieBe pic.twitter.com/K1XFA8ApZE Belgian Royal Palace(@ MonarchieBe) link