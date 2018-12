Koning komt niet naar opening AfricaMuseum Bruno Struys

03 december 2018

21u00

Bron: De Morgen 0 Na enkele weken van twijfels is beslist dat koning Filip niet naar de opening van het AfricaMuseum in Tervuren komt, eind deze week. Er waren nog te veel onduidelijkheden over het verloop van die avond, naast enkele belangrijke gevoeligheden.

Officieel klinkt het dat de uitnodiging nogal laat was bezorgd, waardoor onvoldoende voorzorgsmaatregelen mogelijk waren. Het AfricaMuseum zou ook te weinig duidelijkheid hebben gegeven over het scenario van die openingsavond, terwijl het team van het koningshuis het protocol, maar ook de veiligheid van de koning moet garanderen.

Maar die reden lijkt ook wel een elegante uitweg. Begin november berichtte De Morgen over spanningen rond de koninklijke aanwezigheid. Enerzijds is het museum gebouwd door en voor koning Leopold II en er is dus een band met de dynastie. Anderzijds zou de nieuwe invulling van het museum kritisch naar het koloniale verleden kijken, met oog voor de donkere kanten.



Bovendien zijn de debatten over dat verleden nog niet afgerond. De heropening brengt bijvoorbeeld discussies naar boven over het teruggeven van bepaalde kunstvoorwerpen aan Congo. De koning blijft liever neutraal in dergelijke polemieken, die voor veel mensen gepaard gaan met emoties. Museumdirecteur Guido Gryseels wil voorlopig niet reageren, al bevestigt hij wel dat de openingsavond erg last minute wordt georganiseerd.