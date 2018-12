Koning houdt ontslag regering-Michel II in beraad SVM - MVDB- TT - KV

18 december 2018

20u12

Bron: Eigen berichtgeving - Belga 504 Premier Charles Michel heeft in de Kamer aangekondigd dat hij het ontslag van de regering indient. De koning houdt het ontslag in beraad. Eerder gaf hij nog aan verder te willen gaan met een minderheidsregering, maar dan met de steun van “een coalitie van goede wil” in het parlement. Hij leek daarbij vooral de centrumlinkse partijen de hand te reiken, maar die gingen daar niet op in en kondigden toch een motie van wantrouwen aan. Lees hieronder het verloop van een bewogen dag.

De koning start morgen met het consulteren van de partijvoorzitters, nadat het paleis eerder op de avond aankondigde dat ze het ontslag van de regering-Michel in beraad houdt. De koning zou tegen donderdag, als er plenaire is in de Kamer, de politieke situatie willen uitgeklaard zien. De belangrijkste vraag is er of vervroegde federale verkiezingen komen, of de regering aanblijft tot 26 mei, wanneer er reeds federale, regionale en Europese verkiezingen gepland stonden.

Behalve N-VA lijkt geen enkele andere meerderheidspartij aan te sturen op vervroegde verkiezingen. Maar iedereen is wel al in “verkiezingsmodus”, luidt het op een ministerieel kabinet.

