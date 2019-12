Koning Filip zet consultaties verder: kersvers CD&V-voorzitter Joachim Coens als eerste op de koffie TT

10 december 2019

08u35 1 CD&V mag vanmorgen als eerste partij van de dag op consultatie bij koning Filip. Het staatshoofd ontving gisteren al de liberale partijen MR en Open Vld, nadat informateur Paul Magnette (PS) zijn opdracht had teruggegeven. Later vandaag volgen de andere partijen, maar het is vooral afwachten wat de volgende zet van de koning zal zijn.

Coens wordt om 9 uur vanochtend op het paleis in Brussel verwacht. N-VA-voorzitter Bart De Wever volgt om 10.15 uur, Groen-voorzitter Meyrem Almaci om 11.30 uur. Het tijdschema van de andere partijen is nog niet bekend.

CD&V blijft er alvast bij dat N-VA nu aan zet moet komen. “N-VA is de grootste Vlaamse partij. Het lijkt me logisch dat zij de mogelijkheid krijgen om nu aan zet te komen. De partij heeft het initiatief gevraagd, het is logisch dat zij het dan ook krijgen”, verklaarde Vlaams minister van Media Benjamin Dalle vanochtend op Bel RTL.

Vraag is of er ondertussen niet iets gebroken is tussen N-VA en de andere partijen. Bart De Wever solliciteerde al openlijk naar een initiatief, maar haalde gisteren wel nog snoeihard uit naar Open Vld en het “gigantische knoeiwerk” van die partij. Meteen leek hij op die manier al de schuld van een eventuele mislukking van zijn al eventuele opdracht bij de liberalen te leggen.

