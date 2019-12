Koning Filip zet consultaties verder: kersvers CD&V-voorzitter Joachim Coens als eerste op de koffie TT

10 december 2019

08u35 4 CD&V mocht vanmorgen als eerste partij van de dag op consultatie bij koning Filip. Het staatshoofd ontving gisteren al de liberale partijen MR en Open Vld, nadat informateur Paul Magnette (PS) zijn opdracht had teruggegeven. Later vandaag volgen de andere partijen, maar het is vooral afwachten wat de volgende zet van de koning zal zijn.

Coens werd om 9 uur vanochtend op het paleis in Brussel verwacht. N-VA-voorzitter Bart De Wever volgt om 10.15 uur, Groen-voorzitter Meyrem Almaci om 11.30 uur. Het tijdschema van de andere partijen is nog niet bekend.

CD&V blijft er alvast bij dat N-VA nu aan zet moet komen om paars-geel uit te testen. “N-VA is de grootste Vlaamse partij. Het lijkt me logisch dat zij de mogelijkheid krijgen om nu aan zet te komen. De partij heeft het initiatief gevraagd, het is logisch dat zij het dan ook krijgen”, verklaarde Vlaams minister van Media Benjamin Dalle vanochtend op Bel RTL.

Vraag is of er ondertussen niet iets gebroken is tussen N-VA en de andere partijen. Bart De Wever solliciteerde al openlijk naar een initiatief, maar haalde gisteren wel nog snoeihard uit naar Open Vld en het “gigantische knoeiwerk” van die partij (zie video). Meteen leek hij op die manier al de schuld van een eventuele mislukking van zijn al eventuele opdracht bij de liberalen te leggen.

"De Wever wil enkel tijd winnen”

Ook de uitspraken dat er “veel Vlaamse tandpasta nodig zal zijn om de smaak van paars-groen weg te wassen”, schoot bij een aantal andere politici in het verkeerde keelgat. “Bart De Wever zet zich aan de kant van de problemen in plaats van die van de oplossingen”, aldus Ecolo co-voorzitter Jean-Marc Nollet vanmorgen op de RTBF-radio. De Wever nu informateur maken heeft volgens Nollet geen enkele zin. “Het enige wat hij wil is tijd winnen en zich profileren in een kiescampagne. De Wever heeft de deur dichtgegooid, op slot gedaan, de sleutel in de Noordzee gegooid, en nu zou de CD&V die voor hem nog willen gaan zoeken ook?”

Volgens Nollet zal er nog tijd nodig zijn om CD&V en Open Vld van N-VA los te weken, maar is er wel al veel werk verzet. “Magnette heeft in vier weken tijd meer gedaan dan anderen zes maanden voor hem.” Bovendien is Ecolo bereid om water in de wijn te doen. “We gaan niet alles van de vorige regering in de vuilbak gooien. Een compromis is noodzakelijk.”

Ter herinnering: een paars-groene coalitie zou opgebouwd zijn rond drie politieke families van socialisten (PS en sp.a), liberalen (Open Vld en MR) en groenen (Groen en Ecolo). CD&V en CdH kunnen extra zetels leveren. Bij een paars-gele coalitie komt N-VA aan boord. Dan besturen liberalen (Open Vld en MR), socialisten (PS en sp.a) en N-VA. Mogelijk aangevuld met CD&V.

Is het dan toch aan een Open Vld’er, zoals Patrick Dewael, of moet nu een christendemocraat aan zet komen? Lees hier meer over de opties die koning Filip heeft.

Jonge liberalen leggen “niet-onderhandelbare punten op tafel”

Jong Vld schuift ondertussen een aantal punten naar voor die “niet-onderhandelbaar” zijn, of moederpartij nu in een paars-groene of paars-gele coalitie stapt. Zo vindt jongerenvoorzitter Tess Minnens dat de Zweedse hervormingen moeten standhouden, dat systemen zoals de flexi-jobs moeten uitgebreid worden, maar ook dat er sprake moet zijn van een ambitieus klimaatbeleid en een “humaan migratiebeleid”. Kunnen die voorwaarden niet vervuld worden, dan kiest Open Vld best voor een oppositiekuur, zo luidt de boodschap.

“We moeten ons niet laten opjutten door roddels en doemscenario’s, maar kiezen voor de meest liberale inhoud”, meent Minnens. Maar zowel een paars-geel als een paars-groen scenario bevat risico’s. Zo leunt een paars-gele coalitie met N-VA nauwer aan op economisch vlak, maar een splitsing van het land is voor Jong Vld een “no go”. “Nationalisme staat haaks op onze ideologie”, klinkt het. Voor een paars-groen scenario zonder N-VA is er dan weer een grote sociaal-economische kloof.

“Geen enkele coalitievorming is dus evident. Een blokkering van ons land of samenwerken met groenen en socialisten, in beide gevallen zal Open Vld een economisch kerkhof moeten voorkomen”, meent Minnens.