Koning Filip verlengt opdracht Koen Geens (CD&V) met een week: “België is een heel mooi land, maar ook een heel ingewikkeld” 260 dagen na verkiezingen TT

10 februari 2020

09u28

Bron: Belga, eigen berichtgeving 30 Koninklijk opdrachthouder Koen Geens heeft vanmiddag, op 260 dagen na de verkiezingen, verslag uitgebracht bij koning Filip, na een week van overleg met de tien partijen die in aanmerking komen voor de vorming van een federale regering. Zijn missie werd met een week verlengd. Geens liet deze ochtend niet in zijn kaarten kijken en predikte het spreekwoord ‘zwijgen is goud’.

Koen Geens werd op 31 januari onverwacht het veld ingestuurd door de koning, nadat informateurs Georges-Louis Bouchez (MR) en Joachim Coens (CD&V) er niet in waren geslaagd een werkbare meerderheid samen te brengen. Om 12 uur vanmiddag kwam hij aan bij het paleis voor zijn eerste verslag, waar hij na een uur weer vertrok met de melding dat hij op maandag 17 februari opnieuw bij het staatshoofd wordt verwacht.

“Vertrouwen en discretie” zijn bij zijn opdracht de kernwoorden, aldus Geens tijdens een kort persmoment aan de poorten van het paleis. Veel wilde de ‘koninklijke opdrachthouder’ dan ook niet kwijt, behalve dat hij in alle stilte verder werkt. “België is een heel mooi land, maar ook een heel ingewikkeld land”, vatte hij zijn opdracht samen, waarna hij weer vertrok.

“Partijen met zwaarste gewicht moeten verantwoordelijkheid nemen”

Geens liet wel verstaan prioritair verder te werken aan een coalitie met een meerderheid in beide taalgroepen, dus met N-VA én PS. “Het spreek vanzelf dat ik ernaar streef om de partijen met het zwaarste gewicht in dit land ertoe te bewegen samen verantwoordelijkheid te nemen”, klonk het. “Maar dat wil niet zeggen dat ik mij niet zo breed mogelijk informeer”, voegde hij er nog aan toe.

Geens moet volgens zijn oorspronkelijke opdracht effectief vooral de toenadering zoeken tussen PS en N-VA, ook al werd die al verschillende keren uitgesloten door socialistische kopstukken. Ook Ecolo maakte dit weekend nog eens duidelijk niet met N-VA te willen praten. In de krant L'Echo en op RTL-TVi riep covoorzitter Jean-Marc Nollet de andere partijen op om voor een "plan B" te kiezen en in een formule zonder de N-VA te stappen. "In zes weken tijd kunnen we naar buiten komen met een gezamenlijk programma rond een aantal thema's", aldus Nollet.

Pour celles et ceux qui ne suivent pas trop la politique, Jésus-Christ c'est le mec né en 1986 avant Georges-Louis Bouchez #begov https://t.co/bVKDa7HkK6 pic.twitter.com/2GgPM4JHZ3 MR de rire(@ MR_derire) link

“Jezus, geboren in 1986 voor Georges-Louis Bouchez”

Het valt op hoe zeker langs Franstalige kant de interviews en politieke uitspraken elkaar in sneltempo blijven opvolgen. Bouchez bijvoorbeeld gaf afgelopen weekend niet minder dan drie grote kranteninterviews waarin hij verklaarde dat “zelfs Jezus het niet beter had kunnen aanpakken” dan hij en Coens. Het leverde hem op Twitter de cynische commentaar op dat “Jezus Christus die kerel is die in 1986 voor Georges-Louis Bouchez is geboren”.

Vanmorgen hulde Geens zelf zich nog in stilzwijgen en riep hij andere politici subtiel op zijn voorbeeld te volgen. “Ik breng vandaag verslag uit aan de Koning. Ik laat jullie weten wanneer ik verslag kan uitbrengen aan jullie luisteraars”, tweette hij vanmorgen tegenover Radio 1. En nadat hij vorige week op de vooravond van de MIA's de hashtag #muziekvoordeonderhandelingen lanceerde met het nummer ‘Come Together’ van de Beatles, voegde hij er vandaag ‘Silence is Golden’ van The Tremeloes aan toe.

Ik breng vandaag verslag uit aan de Koning. Ik laat jullie weten wanneer ik verslag kan uitbrengen aan jullie luisteraars. Dank inmiddels voor hun interesse en steun en deze muzikale aanmoediging. Hierbij #muziekvoordeonderhandelingen Silence is Golden https://t.co/rPgPq9zVyv https://t.co/mJAGr3FrcE Koen Geens(@ Koen_Geens1) link

Vlaamse meerderheid

Zowel CD&V als Open Vld legden gisteren dan weer de nadruk op het belang van een samenwerking met N-VA. "Ik vind, en onze partij vindt, dat het best met een Vlaamse meerderheid gebeurt", zei CD&V-Kamerfractieleider Servais Verherstraeten in De Zevende Dag. "Als je met een minderheid in je taalgebied bestuurt, heb je het fenomenaal moeilijk en dan ga je je ook strakker opstellen. Als u straks, als Franstaligen, met een Vlaamse minderheid gaat besturen, gaat dat een veel strengere vertegenwoordiging zijn." Ook CD&V-voorzitter Joachim Coens bleef daar vanmorgen op de Franstalige radio Bel RTL bij. “Ik hoop dat Koen Geens zal slagen en een meerderheid aan beide kanten van de taalgrens vindt.”

Vincent Van Quickenborne van Open Vld maakte zijn eigen partij in De Zevende Dag ondergeschikt aan een verzoening tussen N-VA en PS. "Ik hoop dat het lukt met N-VA en PS, dat zou het beste zijn voor het land", zei hij. "Of wij er dan bij zijn of niet, is zelfs van ondergeschikt belang."

Lees ook: TIJDLIJN. 260 dagen na de verkiezingen: opdrachthouder nummer 8 krijgt allicht ook verlengingen

Dhr @Koen_Geens1 wordt in audiëntie ontvangen in het Paleis te Brussel#BelgianRoyalPalace #MonarchieBe pic.twitter.com/1awoQhdGr2 Belgian Royal Palace(@ MonarchieBe) link