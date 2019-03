Koning Filip uitgeroepen tot ereburger van Seoel ttr

26 maart 2019

11u40

Bron: belga 0 binnenland Koning Filip is vandaag tot ereburger van Seoel uitgeroepen tijdens een ceremonie in het stadhuis van de Zuid-Koreaanse hoofdstad. Het was de burgemeester van de stad met meer dan tien miljoen inwoners, Won-Soon Park, die de koning het ereteken overhandigde.

Het ereburgerschap is voor personen die van Zuid-Korea houden en het land koesteren. Volgens de burgemeester van Seoel is koning Filip zo iemand. De vorst bezoekt het land als prins of koning immers al voor de vierde keer. "Bedankt voor uw affectie voor ons land", zei Park.



Echt uitzonderlijk blijkt het ereburgerschap in Seoel niet te zijn. Al meer dan 800 mensen uit niet minder dan 97 verschillende landen kregen de titel al. Twee jaar geleden viel de eer ook prinses Astrid te beurt, toen zij in Seoel was tijdens een economische zending.

Voordelen

Bij de titel komen heel wat voordelen. Zo mogen ereburgers gratis deelnemen aan evenementen van de stad, mogen ze gratis binnen in de stedelijke musea en kunnen ze het openbaar vervoer nemen zonder er iets voor te betalen.



Koning Filip en koningin Mathilde kwamen gisteren na een meer dan 10 uur durende vlucht aan in Seoel voor een vierdaags bezoek aan Zuid-Korea. Op de eerste dag van het staatsbezoek aan de Zuid-Koreaanse hoofdstad bezochten de koning en de koningin een museum van traditionele meubels, waar het paar werd uitgenodigd voor een Koreaanse theeceremonie.