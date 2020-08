Koning Filip stuurt Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert het veld in HAA

18 augustus 2020

14u54 20 Koning Filip heeft het ontslag van preformateurs Bart De Wever (N-VA) en Paul Magnette (PS) aanvaard. Hij stuurt Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert het veld in met het oog op de vorming van een meerderheidsregering.



Lachaert heeft de opdracht aanvaard en zal een eerste verslag van zijn consultaties uitbrengen aan de koning op 28 augustus, zo meldt het Paleis in een persbericht. “De Koning heeft de heer Egbert Lachaert met de opdracht belast de nodige initiatieven te nemen met als doel een regering met een brede meerderheid in het parlement te vormen”, klinkt het in de officiële communicatie.

PS-voorzitter Paul Magnette en N-VA-voerman Bart De Wever boden gisteren hun ontslag aan bij koning Filip als preformateurs. Het staatshoofd hield zijn antwoord in beraad en ging van start met consultatierondes met verschillende partijvoorzitters. Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert was deze ochtend om 9 uur aan de beurt, maar hij legde geen verklaringen af aan de poort van het Paleis.

Nadien maakte zijn Franstalige collega Georges-Louis Bouchez (MR) zijn opwachting bij de koning. Eerder op de dag had Bouchez op de RTBF-radio nogmaals gehamerd op de eenheid binnen de liberale familie. Die is voor hem uiteraard van belang. Zoals bekend werd expliciet naar Open Vld gekeken om de bubbel van vijf (N-VA, PS, sp.a, CD&V en cdH) uit te breiden om aan een federale meerderheid te raken, dus zonder zusterpartij MR. Maar de Vlaamse liberalen gingen niet mee in dat verhaal.

De vraag is of Lachaert opnieuw zal proberen om een paars-gele regering op de been te brengen. Zo’n coalitie was ook het doel van zijn voorgangers De Wever en Magnette, maar zij slaagden er niet in een meerderheid achter zich te scharen. De Open Vld-voorzitter heeft er echter nooit een geheim van gemaakt dat een paars-gele coalitie ook zijn voorkeur wegdraagt. Het is nu dus afwachten in welke richting hij de gesprekken de komende dagen en weken stuurt.

