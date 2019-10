Koning Filip stuurt Geert Bourgeois (N-VA) en Rudy Demotte (PS) het federale veld in KVE TT

08 oktober 2019

09u35

Bron: Belga 46 Koning Filip heeft Geert Bourgeois (N-VA) en Rudy Demotte (PS) aangesteld als preformateurs voor de eventuele vorming van een federale regering. De twee moeten nagaan of een regering met PS en N-VA, de twee grootste partijen in de twee taalgroepen, kans op slagen heeft. Op 4 november brengen ze verslag uit aan de koning.

Officieel hebben Bourgeois en Demotte de opdracht gekregen “de concrete basis na te gaan voor de vorming van een federale regering rond hun respectievelijke partijen (N-VA en PS, red.), en dit samen met de vier andere partijen die bij de gesprekken betrokken zijn (CD&V, Open Vld, sp.a en MR, red.)”. De bal komt dus voor het eerst in meer dan vier maanden na de verkiezingen in het kamp van de twee grootste partijen in elk taalgroep te liggen.

Bourgeois en Demotte zijn allebei voormalige regionale minister-presidenten en hebben heel wat ervaring en een groot netwerk binnen hun partijen. Bourgeois is vandaag Europees parlementslid voor N-VA en was minister-president van de vorige Vlaamse regering. Demotte was van 2007 tot 2014 minister-president van de Waalse regering, en van 2008 tot enkele weken geleden ook minister-president van de Franstalige Gemeenschap.

“Nog ver van een oplossing”

Gisteren hebben informateurs Johan Vande Lanotte (sp.a) en Didier Reynders (MR) het eindverslag van hun opdracht bij koning Filip uitgebracht. Zij geloven dat er voldoende basis is voor N-VA en PS om aan tafel te gaan en op zoek te gaan naar overeenstemming met het oog op de vorming van een federale regering.

Maar N-VA-Kamerfractieleider Peter De Roover temperde vanochtend het optimisme. “De toestand blijft nog ver van een oplossing”, zei hij in ‘De Ochtend’ op Radio 1. Nochtans liet Alexander De Croo gisteren verstaan dat er tegen begin december een federale regering kan zijn.

“Het kan zijn dat de Vld parallel onderhandelingen heeft gevoerd met de PS, maar de toestand blijft ver van een oplossing. De gesprekken die er geweest zijn (met de PS) hebben hun nut gehad, maar er moet nog aardig wat werk gepresteerd worden”, aldus De Roover. “Ik vertel geen geheim dat de PS en N-VA met behoorlijk verschillende programma’s naar de verkiezingen zijn gegaan.”

“Huzarenstuk”

Ook CD&V-kopstuk Koen Geens gelooft niet dat er begin december al een nieuwe regering op de been zal zijn. “Voor Kerstmis lijkt me een huzarenstuk. Ik denk eerder begin 2020.”

Geens benadrukt daarnaast ook dat zijn partij de piste van een paars-gele coalitie verkiest. “Dat is de optie die mijn partij absoluut wil. De optie waarbij N-VA en PS samen de toekomst van ons land uittekenen en een zevende staatshervorming op het einde van de legislatuur voorbereiden.”

“Tijd dat er schot in de zaak komt”

“We zijn vier maanden ver. Het is tijd dat er schot in de zaak komt”, zo zei Meyrem Almaci nog in ‘De Ochtend’. De Groen-voorzitster wil dat er op federaal niveau een “warm project” komt zoals in Brussel en Wallonië en geen project dat “kansen mist zoals we op Vlaams niveau aan het doen zijn”.

“Dat maakt we wel ongerust”, zegt Groen-voorzitster Meyrem Almaci. Zij vindt dat er op federaal niveau snel werk moet gemaakt worden van een project dat verschilt van het project van de nieuwe Vlaamse regering. “Wat ons betreft moet de federale overheid een open overheid zijn die de hand uitsteekt naar de regio’s en naar Europa”, aldus Almaci. “Er is een warm project nodig dat de economie zodanig stimuleert dat we geen kansen missen zoals we op Vlaams niveau aan het doen zijn”, klinkt het. Almaci wijst dan op de ambities op het vlak van klimaat en armoedebestrijding.

Dat nu de paars-gele piste verkend wordt, is volgens Almaci “geen verrassing”. Het is volgens haar “te vroeg” om te speculeren over een eventuele paars-groene regering als de gesprekken tussen N-VA en PS op niks uitdraaien, al blijft Groen volgens haar wel beschikbaar.