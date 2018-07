Koning Filip stelt schilderijen van overleden oom koning Boudewijn voor TT

20 juli 2018

11u54 0 In het koninklijk paleis in Brussel zijn twee schilderijen van de hand van koning Filip voorgesteld. Ze tonen de overleden oom van de huidige vorst, koning Boudewijn, die dit jaar vijfentwintig jaar overleden is. Koning Filip leerde zichzelf in de loop der jaren schilderen.

Tijdens deze editie van de jaarlijkse zomerexpo in het paleis wordt een deel gewijd aan het 25 jaar overlijden van Koning Boudewijn. De koning heeft zelf twee schilderwerken gemaakt van Koning Boudewijn. Die werden vandaag voorgesteld. De expo gaat komende zondag open voor het publiek.

Het is al een paar jaar bekend dat koning Filip schildert in zijn vrije tijd. De vorst leerde zichzelf schilderen en legde zich in de beginperiode vooral toe op aquarellen. Nu schildert hij vooral landschappen en portretten.

Bij zijn verjaardag in april gaf het koninklijk paleis al een foto vrij van de koning voor een schildersezel. Op de foto was een van de portretten van koning Boudewijn te zien die nu worden tentoongesteld.

Filip portretteerde Boudewijn zoals hij in zijn herinnering voortleeft: als een minzame, goedlachse en immer rustige man.