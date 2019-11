Koning Filip praat met De Wever en Magnette; Wilmès , Rutten en Crombez komen morgen langs SPS/ARA/TT

04 november 2019

15u35

Bron: eigen berichtgeving, belga 40 Preformateurs Geert Bourgeois (N-VA) en Rudy Demotte (PS) hebben deze namiddag hun opdracht teruggegeven aan koning Filip. Die houdt zijn beslissing over hoe het nu verder moet voorlopig in beraad en zal politieke consultaties opstarten, meldt het paleis. Hij ontvangt vandaag nog PS-voorzitter Paul Magnette en N-VA-voorzitter Bart De Wever elk apart. Morgen volgen Sophie Wilmès (MR), John Crombez (sp.a) en Gwendolyn Rutten (Open Vld) in diezelfde volgorde.

Paul Magnette werd omstreeks 16.45 uur ontvangen op het Paleis. Hij legde bij het binnenrijden geen verklaring af. Zijn collega De Wever volgde omstreeks 18.30 uur. Hij is nog steeds binnen bij de koning. Morgen is het om 9.30 uur de beurt aan Sohie Wilmès (MR), gevolgd door Gwendolyn Rutten (Open Vld) en tot slot John Crombez (sp.a) die om 11.30 uur bij de koning wordt verwacht.

Bourgeois en Demotte werden op 8 oktober door de koning benoemd in opvolging van Johan Vande Lanotte (sp.a) en Didier Reynders (MR), die gedurende vier maanden informateur waren. De N-VA'er en PS'er kregen als preformateurs de opdracht van de koning "de concrete basis na te gaan voor de vorming van een federale regering rond hun respectievelijke partijen, en dit samen met de vier andere partijen die bij de gesprekken betrokken zijn". De gewezen minister-presidenten moesten met andere woorden nagaan of een paars-gele regering mogelijk is rond de as N-VA en PS, met vier andere partijen - MR, Open Vld, CD&V en sp.a.

Vorige zondag gaf Groen-Kamerlid Kristof Calvo een schot voor de boeg. Als de preformateurs er tegen vandaag niet in zouden slagen een doorbraak te forceren voor de vorming van een paars-gele regering, moet er naar een andere coalitie gezocht worden. Calvo denkt daarbij aan paars-groen, waarbij de N-VA vervangen worden door de tandem Groen-Ecolo.



Het probleem bij paars-geel is dat de programma's van PS en N-VA, de grootste partijen aan beide kanten van de taalgrens, erg ver uit elkaar liggen. Verklaringen van kopstukken van beide partijen dat het samengaan met de andere onmogelijk zou zijn, helpen niet meteen om vertrouwen te kweken.

Nefast

Een paars-groene regering heeft dan weer geen meerderheid aan Nederlandstalige kant, wat voor Open Vld en CD&V erg problematisch is.

Bij Groen laten ze vandaag weten dat ze beschikbaar blijven. “Vijf maanden is er aangemodderd. Elf maanden lang al is dit land stuurloos. Geen enkel gezin of bedrijf kan zich zo’n onverantwoorde houding permitteren. Continu stoer doen bij de bakker en op straat, maar geen ernstig gesprek kunnen aangaan rond de keukentafel, het is dat soort houding dat leidt tot problemen. In de politiek is dat niet anders. Er is geen begroting, geen klimaatplan, geen goed bestuur. Dit is nefast voor de hele politiek”, vindt Groen-voorzitster Meyrem Almaci. Voor Kamerfractieleider Kristof Calvo kan een volgend vrijblijvend rondje voor niets echt niet.

Lees ook: TIJDLIJN. Na 162 dagen informeren en preformeren nog altijd geen zicht op nieuwe regering

De heren @GeertBourgeois en @DemotteRudy worden in audiëntie ontvangen in het Paleis te Brussel.#BelgianRoyalPalace #MonarchieBe pic.twitter.com/PgQ9vIeLhp Belgian Royal Palace(@ MonarchieBe) link